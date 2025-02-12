Η Καλιφόρνια ετοιμάζεται να υποστεί την πιο ισχυρή καταιγίδα του χειμώνα, γεγονός που προκαλεί φόβο ότι θα πλήξουν πλημμύρες και κατολισθήσεις τις περιοχές που σαρώθηκαν από πυρκαγιές τον Ιανουάριο γύρω από το Λος Άντζελες.

Από σήμερα ως μεθαύριο Παρασκευή, στον νότο της πολιτείας αναμένονται κατακρημνίσεις ως και 15 εκατοστών κατά τόπους, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Πρόβλεψη που θορυβεί τις αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης, που ακόμη πασχίζουν να επουλώσουν τις πληγές που άφησαν πίσω οι φωτιές οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους τον περασμένο μήνα.

«Πρόκειται για ισχυρή καταιγίδα, σίγουρα την πιο ισχυρή της τρέχουσας χειμερινής περιόδου», προειδοποίησε ο Ράιαν Κίτελ, μετεωρολόγος της NWS, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Τρίτη. «Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πλημμυρών, ιδιαίτερα εντός και γύρω από δρόμους και αστικές ζώνες, καθώς και σημαντικός κίνδυνος χειμάρρων που θα παρασύρουν συντρίμμια».

Οι αρχές συνέστησαν στους Καλιφορνέζους που ζουν μέσα ή κοντά σε πυροπαθείς περιοχές να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Καθώς το έδαφος είναι πολύ πιο ευπαθές λόγω των πυρκαγιών, τα νερά μπορεί να ρέουν ταχύτερα και μπορεί να σχηματιστούν ρέματα και να προκληθούν κατολισθήσεις.

«Οι υπηρεσίες μας στον δήμο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού», σημείωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες, η Κάρεν Μπας.

Υπάλληλοι του δήμου τοποθέτησαν χιλιάδες αμμόσακους και έστησαν φράγματα χρησιμοποιώντας κομμάτια μπετόν τις τελευταίες εβδομάδες για να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους, θύμισε.

Οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε προάστια της πόλης, ιδίως στην κοινότητα Πασίφικ Παλισέιντς, εύπορη συνοικία σε λόφους που επιβλέπουν τη μεγαλούπολη. Σε κατωφερείς εκτάσεις εκεί θεωρείται πως εγείρεται απειλή σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η κοινότητα Αλταντίνα, άλλο προάστιο που υπέστη βαρύ χτύπημα, πλαισιώνεται επίσης από λόφους και όρη.

Η καταιγίδα αναμένεται να φθάσει στην κορύφωση αύριο Πέμπτη, κατά την NWS.

«Απευθύνουμε σύσταση σε όλους τους πολίτες να μείνουν μακριά από δρόμους όσο περισσότερο είναι δυνατό (αύριο) Πέμπτη και τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή», σημείωσε ο κ. Κίτελ.

«Ασφαλώς ανησυχούμε για την (Πασίφικ) Παλισέιντς και για τις πυροπαθείς περιοχές, αλλά πρέπει να ανησυχεί όλο το Λος Άντζελες για τη βροχή και τις συνέπειές της», συνόψισε η κυρία Μπας.

Όπως συμβαίνει αρκετά συχνά στην Καλιφόρνια, η καταιγίδα οφείλεται σε αυτό που μετεωρολόγοι ονομάζουν «ατμοσφαιρικό ποταμό», γιγαντιαίο διάδρομο βροχής που μεταφέρει ατμοποιημένο νερό αποθηκευμένο στους τροπικούς γύρω από τη Χαβάη.

Η καταιγίδα μολαταύτα αναμένεται με αδημονία από κάποιους κατοίκους, καθώς, ως τις αρχές Φεβρουαρίου, είχαν να καταγραφτούν αξιοσημείωτες βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα της «Golden State» για οκτώ μήνες.

Πηγή: skai.gr

