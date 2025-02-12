Ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τη Διώρυγα του Παναμά, τη δεύτερη πιο πολυσύχναστη πλωτή οδό στον κόσμο, μειώθηκε κατά μέσο όρο στα 32,6 ημερησίως για συνολικά 1.011 πλοία τον περασμένο μήνα, η πρώτη μείωση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, σύμφωνα με δελτίο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τη διοικητική αρχή του καναλιού.
Πηγή: skai.gr
