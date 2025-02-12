Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχασε την Τρίτη τον τελευταίο γύρο σε μια δικαστική διαμάχη για την προσπάθεια της κυβέρνησής του να παγώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες, αφού το εφετείο αρνήθηκε να σταματήσει μια δικαστική απόφαση που απαιτούσε από την κυβέρνηση να συνεχίσει να χορηγεί κεφάλαια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε από το 1ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ αργά τη Δευτέρα να αναστείλει την εντολή που εξέδωσε ομοσπονδιακός δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ νωρίτερα εκείνη την ημέρα, αφού διαπίστωσε ότι η διοίκηση είχε αψηφήσει την απόφασή του της 31ης Ιανουαρίου συνεχίζοντας να παρακρατεί δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Το δικαστήριο είπε σε μια γνωμοδότηση δύο σελίδων ότι ήταν βέβαιο ότι το κατώτερο δικαστήριο θα διευκρινίσει γρήγορα τις ανησυχίες που ανέφερε η κυβέρνηση στην κατάθεσή της, συμπεριλαμβανομένου του ότι η διάταξη απαγορεύει στον πρόεδρο να ασκήσει τη νόμιμη εξουσία του.

Η διάταξη δεν απαγορεύει στην κυβέρνηση να προσπαθήσει ξανά και το εφετείο είπε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να καταθέσει πρόσθετα έγγραφα που να υποστηρίζουν τη θέση της μέχρι το τέλος της ημέρας της Πέμπτης.

Η εντολή της Δευτέρας σηματοδότησε την πρώτη φορά από τότε που επέστρεψε ο Τραμπ στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου, που ένα δικαστήριο διαπίστωσε ότι η κυβέρνησή του παραβίαζε δικαστική απόφαση,απόφαση που μπλοκάρει μέρος της ατζέντας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζον ΜακΚόνελ προσπάθησε άδικα να αφαιρέσει την εξουσία από τον Τραμπ, του οποίου η εξουσία να καθοδηγεί τις υπηρεσίες να πραγματοποιούν ενέργειες που συνάδουν με τις πολιτικές του προτιμήσεις ήταν «καλά διευθετημένη».

«Αυτή η κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να επιτραπεί να διατηρηθεί για μία ακόμη μέρα», έγραψαν οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Επιβάλλεται να παραμείνει η ένσταση σε εκκρεμότητα».

Ωστόσο, μια ομάδα Δημοκρατικών γενικών εισαγγελέων υποστήριξε ότι εάν η εντολή του ΜακΚόνελ διακόπηκε, ο Τραμπ «θα ήταν αμέσως ελεύθερος να συνεχίσει αυτήν τη σαρωτική και παράνομη πολιτική», βλάπτοντας όσους βασίζονται στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η έκκληση ήρθε καθώς ο Τραμπ, βασικά μέλη της κυβέρνησής του και ο δισεκατομμυριούχος σύμμαχός του Ίλον Μασκ επικρίνουν δικαστές που έχουν μπλοκάρει σημαντικά κομμάτια της ατζέντας του προέδρου, σε ορισμένες περιπτώσεις υποστηρίζοντας ότι οι δικαστές δεν έχουν εξουσία να ακυρώσουν στην εξουσία του προέδρου.

Τα σχόλια Τραμπ και Μασκ για την απόφαση

Ο Τραμπ είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι «ορισμένοι ακτιβιστές και ακραίοι πολιτικοί δικαστές θέλουν να επιβραδύνουμε ή να σταματήσουμε» τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξαλείψει τη σπατάλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Η δημοκρατία στην Αμερική καταστρέφεται από δικαστικό πραξικόπημα», έγραψε ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, στα social media την Τρίτη, αφού ζήτησε την παραπομπή ενός δικαστή στη Νέα Υόρκη που απαγόρευσε στο Υπουργείο Κρατικής Αποτελεσματικότητας του να έχει πρόσβαση στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέτοια σχόλια έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες σχετικά με το εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα συμμορφωνόταν με τις δικαστικές αποφάσεις. Ο Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος, σε δήλωσή του τη Δευτέρα, εξέφρασε ανησυχίες για «ευρείας κλίμακας προσβολές κατά του ίδιου του κράτους δικαίου» υπό τον Τραμπ.

Η μήνυση ενώπιον του ΜακΚόνελ κατατέθηκε από τους Δημοκρατικούς γενικούς εισαγγελείς από 22 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια, οι οποίοι μήνυσαν μετά την έκδοση σημείωμα από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου που ανήγγειλε «πάγωμα» που εμπλέκει τρισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες.

Το OMB απέσυρε αργότερα αυτό το σημείωμα. Ωστόσο, ο ΜακΚόνελ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η έκδοση προσωρινής διαταγής περιορισμού ήταν ακόμα απαραίτητη λόγω των στοιχείων ότι το «πάγωμα» της χρηματοδότησης παρέμενε σε ισχύ και ότι η ανάκληση του μνημονίου από την OMB ήταν «μόνο για το όνομα».

Η υπόθεση είναι μία από τις δεκάδες αγωγές στις οποίες πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων και προοδευτικές οργανώσεις υπεράσπισης έχουν λάβει δικαστικές εντολές που εμποδίζουν προς το παρόν τις προσπάθειες του Τραμπ να μειώσει τη δυνατότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, να περικόψει τις δαπάνες και να καταστείλει τη μετανάστευση .

Ο Δημοκρατικός γενικός εισαγγελέας της πολιτείας προέτρεψε την Παρασκευή τον ΜακΚόνελ να επιβάλει το «πάγωμα» της χρηματοδότησής του, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είχε πάρει τη θέση ότι θα μπορούσε να παρακρατήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές και περιβαλλοντική χρηματοδότηση βάσει του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού και του νόμου για τη βελτίωση της υποδομής και τις θέσεις εργασίας.

Ο ΜακΚόνελ, διορισμένος του Δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προηγούμενη διαταγή του ήταν «σαφής και ξεκάθαρη» και απαγόρευσε όλες τις παύσεις ή «πάγωμα» της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.