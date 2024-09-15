Στους 113 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων σε Μιανμάρ, Βιετνάμ, Λάος και Ταϊλάνδη – χώρες που επλήγησαν από τον τυφώνα Γιάγκι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στη Μιανμάρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Global New Light of Myanmar, η οποία μεταδίδει ότι καταστράφηκαν περισσότερα από 65.000 σπίτια, δρόμοι και γέφυρες. Μεγάλες γεωργικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει στο κεντρικό τμήμα της χώρας, γύρω από την πρωτεύουσα Ναϊπιντάου, ενώ κατολισθήσεις αναφέρθηκαν σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Λάινγκ, απηύθυνε χθες Σάββατο έκκληση για βοήθεια από το εξωτερικό, παρότι σε ανάλογη περίσταση την είχε αρνηθεί παλαιότερα. Τον Ιούνιο του 2023 είχε αναστείλει τις άδειες εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που προσπαθούσαν να βοηθήσουν σχεδόν ένα εκατομμύριο πληγέντες από τον κυκλώνα Μόκα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε καταγγείλει τότε την «ακατανόητη» απόφαση.

