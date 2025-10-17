O πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, δηλώνει αθώος για τις κατηγορίες κακού χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ο Μπόλτον είναι ο τρίτος από τους εξέχοντες επικριτές του Τραμπ που αντιμετωπίζει δίωξη τις τελευταίες εβδομάδες.

Φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι και καφέ γραβάτα, δεν μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο δικαστήριο του Γκρινμπελτ, στο Μέριλαντ, για να παραδοθεί.

«Αθώος, κύριε πρόεδρε», δήλωσε ο Μπόλτον στο δικαστήριο, σύμφωνα με το Reuters.

Η κατηγορία υποστηρίζει ότι ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του για ένα βιβλίο που έγραφε, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, δήλωσε ότι δεν μοιράστηκε ούτε αποθήκευσε παράνομα οποιαδήποτε πληροφορία.

Eν τω μεταξύ, ο Τζακ Σμιθ, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας που ηγήθηκε των ποινικών ερευνών εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ μετά την πρώτη θητεία του ως προέδρου, παραπέμφθηκε την Παρασκευή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λόγω καταγγελιών ότι το γραφείο του απέκτησε παράνομα τα αρχεία κλήσεων των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.