Η επίσκεψη Πούτιν στη Βουδαπέστη προκαλεί αμηχανία σε ΕΕ και ΝΑΤΟ

Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποβιβαστεί από το αεροπλάνο του σε έδαφος κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για μια σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ, η εικόνα θα είναι ιδιαίτερα άβολη για τους συμμάχους της Ουκρανίας, που προσπαθούν να απομονώσουν έναν ηγέτη τον οποίο θεωρούν εγκληματία πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι ενδέχεται να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του στη Βουδαπέστη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, υιοθετώντας έναν πιο διαλλακτικό τόνο προς τη Μόσχα, τη στιγμή που η Ουάσινγκτον φαινόταν έτοιμη να εγκρίνει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο.

Η επιλογή μιας χώρας που ανήκει σε συμμαχίες που πρωτοστατούν στην προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας - και απομόνωσης της Ρωσίας - προκάλεσε αίσθηση στους διπλωματικούς κύκλους.

Ήταν στη Βουδαπέστη άλλωστε όπου, το 1994, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Ρωσία υπέγραψαν το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, παρέχοντας εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη του πυρηνικού της οπλοστασίου. Οι υπογράφοντες δεσμεύονταν να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, δέσμευση που διαλύθηκε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

«Είναι αμήχανο και για την ΕΕ και για το ΝΑΤΟ», σχολίασε ανώτερος δυτικοευρωπαίος αξιωματούχος. «Η χρονική συγκυρία τα λέει όλα: η απειλή των Tomahawk αυξάνεται και ξαφνικά ο Πούτιν ζητά συνάντηση. Αν όμως ο Τραμπ μπορεί να πετύχει κάτι, ας το κάνει».

Ο Όρμπαν σε καλές σχέσεις με τη Μόσχα

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, έχει διατηρήσει θερμές σχέσεις με τη Ρωσία, γεγονός που έχει επιτείνει τη δυσμένειά του στις Βρυξέλλες, μετά από χρόνια συγκρούσεων για αυτό που η ΕΕ περιγράφει ως οπισθοδρόμηση στη δημοκρατία.

Ο Πούτιν καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον παράνομο εκτοπισμό παιδιών από την Ουκρανία, ωστόσο λίγοι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο στην επίσκεψή του στη Βουδαπέστη.

Τον Απρίλιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επίσης υπόκειται σε ένταλμα του ΔΠΔ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ο Όρμπαν ανακοίνωσε ότι η Ουγγαρία θα αποχωρήσει από το Δικαστήριο.

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι τυπικά ο Πούτιν θα έπρεπε να συλληφθεί αν επισκεφθεί τη χώρα. Όπως όμως παραδέχτηκε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters, «κανείς δεν θα εκπλαγεί αν οι Ούγγροι δεν συλλάβουν τον Πούτιν».

Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη είσοδο και αναχώρηση του Ρώσου προέδρου για τη σύνοδο.

Συμβολικό πλήγμα για την Ευρώπη

Ο γεωπολιτικός αναλυτής Μπότοντ Φέλεδι, της Red Snow Consulting, σημείωσε από την πλευρά του: «Η επιλογή της Βουδαπέστης επιτρέπει στον Πούτιν να πετύχει πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα. Από τη μία, θα συζητά για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ, χωρίς να παρίστανται Ευρωπαίοι ηγέτες. Για τον Πούτιν, πρόκειται για πολύ ισχυρότερο συμβολικό πλήγμα στην Ευρώπη, σε σχέση με το αν η συνάντηση γινόταν στην Τουρκία ή αλλού».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκλείεται για δεύτερη φορά από μια σύνοδο Τραμπ–Πούτιν, μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, γεγονός που ενδέχεται να οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις Βουδαπέστης–Κιέβου.

Οι σχέσεις Ουγγαρίας–Ουκρανίας είναι ήδη τεταμένες: ο Ζελένσκι είχε καταγγείλει πρόσφατα ότι ουγγρικά drones παραβίασαν τον ουκρανικό εναέριο χώρο, με τον Όρμπαν να απαντά πως «Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχο κράτος».

Πολιτικές σκοπιμότητες ενόψει εκλογών

Ο Όρμπαν παραμένει από τους πιο ένθερμους διεθνείς υποστηρικτές του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επαινεί για την αυστηρή στάση του απέναντι στη μετανάστευση και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς και για την έμφαση στις χριστιανικές συντηρητικές αξίες.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τον Ούγγρο ηγέτη «φανταστικό» και «μεγάλο ηγέτη», παρά το γεγονός ότι αγνοεί τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένουν ότι η ουγγρική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να προβάλει τη μεσολαβητική της αποστολή ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κυβερνών κόμμα Fidesz να υπολείπεται του κεντροδεξιού συνασπισμού Tisza.

«Η ουγγρική πλευρά θα επιδιώξει σίγουρα να παρουσιαστεί ως ο μεσολαβητής που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές», δήλωσε ο Μάρτσιν Πρζιντάτς, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του προέδρου της Πολωνίας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα καθοριστεί κυρίως από τα εσωτερικά ζητήματα, ωστόσο η σύνοδος κορυφής μπορεί να ενισχύσει τη θέση του Όρμπαν, προσφέροντάς του την ευκαιρία να υποστηρίξει ότι οι σχέσεις του με τη Ρωσία είναι απαραίτητες για την επίτευξη ειρήνης.

«Αν υπάρξει κάποια συμφωνία, αυτό θα νομιμοποιήσει εκ των υστέρων τη ρητορική του περί ειρήνης», σχολίασε ο αναλυτής Ζόλταν Νόβακ, του Centre for Fair Political Analysis.

Πηγή: skai.gr

