Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα «ξήλωσε» υψηλόβαθμους στρατηγούς

Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα απέλυσε 9 υψηλόβαθμους στρατηγούς σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες στρατιωτικές καταστολές του εδώ και δεκαετίες.

Εννέα άνδρες ήταν ύποπτοι για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Κίνας, σύμφωνα με το BBC.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν στρατηγοί με τρία αστέρια και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων. Οι ίδιοι «ξηλώθηκαν» επίσης από τον στρατό.

Ενώ το «ξήλωμά» τους συσχετίστηκε με την εκστρατεία κατά της διαφθοράς, οι αναλυτές λένε ότι θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ως πολιτική εκκαθάριση. Η είδηση αυτή έρχεται την παραμονή της ολομέλειας του κόμματος, όπου η Κεντρική Επιτροπή θα συζητήσει το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και θα ψηφίσει για τα νέα μέλη.

Οι εννέα αξιωματούχοι είναι:

He Weidong - Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (CMC) Miao Hua - διευθυντής του τμήματος πολιτικού έργου της CMC He Hongjun - εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος πολιτικού έργου της CMC Wang Xiubin - εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής του κέντρου κοινής διοίκησης επιχειρήσεων της CMC Lin Xiangyang - διοικητής του Ανατολικού Θεάτρου Qin Shutong - πολιτικός επίτροπος του Στρατού Yuan Huazhi - πολιτικός επίτροπος του Ναυτικού Wang Houbin - διοικητής των Πυραυλικών Δυνάμεων Wang Chunning - διοικητής των Ένοπλων Αστυνομικών Δυνάμεων

Από αυτούς τους εννέα, ο He Weidong θεωρούνταν ο πιο εξέχων ως ο δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον στρατό της Κίνας, μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της CMC.

Ο He Weidong εθεάθη τελευταία φορά τον Μάρτιο και η μακρά απουσία του από τα δημόσια τροφοδότησε εικασίες ότι βρισκόταν υπό έρευνα στο πλαίσιο εκκαθάρισης των κορυφαίων στελεχών του στρατού.

Ήταν επίσης μέλος του Πολιτικού Γραφείου, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γεγονός που τον καθιστά το πρώτο εν ενεργεία μέλος του Πολιτικού Γραφείου που ερευνήθηκε.

Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι οι εννέα άνδρες είχαν «παραβιάσει σοβαρά την κομματική πειθαρχία και ήταν ύποπτοι για σοβαρά εγκλήματα που σχετίζονται με το καθήκον, τα οποία αφορούσαν εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό, εξαιρετικά σοβαρής φύσης και με εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες».

Πρόσθεσε ότι οι άνδρες αντιμετωπίζουν τώρα στρατιωτική δίωξη και ανέφερε ότι η τιμωρία τους ήταν ένα «σημαντικό επίτευγμα στην εκστρατεία του κόμματος και του στρατού κατά της διαφθοράς».

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή έχει δηλώσει εδώ και μήνες ότι θα προβεί σε καταστολή, εκδίδοντας νέες οδηγίες τον Ιούλιο που ζητούν την εξάλειψη της «τοξικής επιρροής» στον στρατό και απαριθμώντας «σιδηρούς κανόνες» για τα στελέχη.

Η καταστολή έρχεται μετά από μικρότερης κλίμακας δημόσιες εκκαθαρίσεις άλλων στρατιωτικών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των πρώην υπουργών Άμυνας Wei Fenghe και Li Shangfu.

Απομακρύνθηκαν επίσης κορυφαίοι στρατηγοί στις Πυραυλικές Δυνάμεις. Ένας από τους αντικαταστάτες τους ήταν ο Wang Houbin - ένας από τους εννέα αξιωματούχους που έχουν πλέον αποβληθεί από το κόμμα.

Οι πολιτικοί αξιωματούχοι επίσης δεν έχουν γλιτώσει. Στο δημοσίευμα του BBC γίνεται λόγος για την εξαφάνιση του υπουργού Εξωτερικών Qin Gang το 2023. Μάλιστα, ο άνθρωπος που τότε είχε προταθεί να τον αντικαταστήσει, ο Liu Jianchao, δεν έχει εμφανιστεί από τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

