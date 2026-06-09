Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, 8 Ιουνίου 2026, στις 5:15 το απόγευμα στη Φολέγανδρο.

Όχημα που οδηγούσε 71χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης ύψους δύο περίπου μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.