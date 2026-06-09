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Τροχαίο δυστύχημα στη Φολέγανδρο – Έχασε τη ζωή της 71χρονη γυναίκα

Όχημα που οδηγούσε 71χρονη εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης - Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, 8 Ιουνίου 2026, στις 5:15 το απόγευμα στη Φολέγανδρο.

 Όχημα που οδηγούσε 71χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης ύψους δύο περίπου μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: τροχαίο δυστύχημα Φολέγανδρος
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