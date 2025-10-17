Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, παραδόθηκε την Παρασκευή το πρωί στις αρχές με την κατηγορία της κακής διαχείρισης απόρρητων πληροφοριών.

Ο Μπόλτον, στον οποίο ασκήθηκε δίωξη την Πέμπτη, είναι ο τρίτος από τους εξέχοντες επικριτές του Τραμπ που διώκεται τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνει το Reuters.

Ο Μπόλτον δεν μίλησε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο δικαστήριο του Γκρινμπελτ, στο Μέριλαντ, για να παραδοθεί. Αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με δύο συγγενείς του σε ένα βιβλίο που έγραφε, συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων σχετικά με ενημερώσεις των μυστικών υπηρεσιών και συναντήσεις με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και ξένους ηγέτες.

«Ανυπομονώ για την υπεράσπιση της νόμιμης συμπεριφοράς μου και για την αποκάλυψη της κατάχρησης εξουσίας του Τραμπ, δήλωσε ο Μπόλτον σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Ο δικηγόρος του Μπόλτον, Άμπε Λόουελ, ανέφερε ότι ο Μπόλτον δεν μοιράστηκε ούτε αποθήκευσε παράνομα καμία πληροφορία.

.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.