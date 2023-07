Δυτική Όχθη: Ο Ισραηλινός στρατός άρχισε να αποσύρεται από την Τζενίν

Βίντεο στη δημοσιότητα από τους Ισραηλινούς - Στην παλαιστινιακή πόλη έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια

Οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποσύρονται αργά απόψε από την παλαιστινιακή πόλη Τζενίν, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, μετά την πραγματοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τα τελευταία χρόνια.

Βίντεο από τον ισραηλινό στρατό

Βίντεο από τζαμί στον καταυλισμό της Τζενίν, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που διεξάγει, έδωσε την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι μέσα στο τζαμί βρέθηκαν κρυμμένα πυρομαχικά και όπλα. Ο IDF αναφέρει ότι «ένας τόπος λατρείας μετατράπηκε σε φυλάκιο και κρύπτη όπλων για μέλη τρομοκρατικών ομάδων», εν μέσω της μεγάλης επιχείρησης στην πόλη της Δυτικής Όχθης.

Yesterday, we operated to extract armed gunmen, who were using a Mosque as a cover for terrorist operations.



Today, soldiers completed the mission by confiscating the hundreds of different weapons and ammunition, and eliminating the underground pits and shafts used by the… pic.twitter.com/e4EqylgavF — Israel Defense Forces (@IDF) July 4, 2023

«Χθες, επιχειρήσαμε να εξουδετερώσουμε ενόπλους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ένα Τζαμί ως προκάλυμμα για τρομοκρατικές επιχειρήσεις. Σήμερα, οι στρατιώτες ολοκλήρωσαν την αποστολή κατάσχοντας τα εκατοντάδες διαφορετικά όπλα και πυρομαχικά και εξαλείφοντας τις υπόγειους καταπακτές και τα τούνελ που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες κάτω από το Τζαμί» αναφέρεται στο βίντεο.

Holy places, such as the Al-Nasr Mosque, should not be used as a front for terrorism.



Packed with loads of ammunition, and two underground pits containing explosive devices, this is just one example of how terrorists abuse the citizens of Jenin.



We will continue operating… pic.twitter.com/7eU36tqv16 — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023

Σε άλλο βίντεο, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι εξουδετέρωσε 11 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στον καταυλισμό της Τζενίν.

The IDF neutralized 11 concealed IEDs in the Jenin Camp.

Here’s how we do it: pic.twitter.com/VWJLDaWHxS — Israel Defense Forces (@IDF) July 4, 2023

All of these illegal explosives and weapons were confiscated today in the Jenin Camp. They were being stored in exclusively civilian areas, with complete disregard for the people living around.



We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023

Εξάλλου, το βράδυ της Δευτέρας, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από εκρηκτικά και όπλα που αναφέρει ότι εντόπισε στον καταυλισμό. «Όλες αυτές οι παράνομες εκρηκτικές ύλες και όπλα κατασχέθηκαν σήμερα στο Στρατόπεδο Τζενίν. Αποθηκεύονταν σε αποκλειστικά αστικούς χώρους, με πλήρη αδιαφορία για τους ανθρώπους που ζούσαν γύρω. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε για να εξουδετερώσουμε την απειλή της τρομοκρατίας από την περιοχή της Τζενίν» σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.