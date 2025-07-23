Ομοσπονδιακή δικαστής την Τετάρτη απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά της Εισαγγελικής Επιτροπής (grand jury) που σχετίζονται με την ποινική έρευνα για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν στη Φλόριντα στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Η απόφαση δεν επηρεάζει δύο άλλες εκκρεμείς αιτήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), οι οποίες ζητούν την πρόσβαση σε πρακτικά της Εισαγγελικής Επιτροπής που σχετίζονται με μεταγενέστερες ομοσπονδιακές έρευνες για τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του, Ghislaine Maxwell, στη Νέα Υόρκη.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες οδήγησαν σε ποινικές διώξεις εναντίον τους το 2019 και το 2020, αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αιτήσεις για αποσφράγιση των πρακτικών της Εισαγγελικής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα, μετά από ημέρες έντονης κριτικής για την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκρύψει από το κοινό αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας για τον Έπσταϊν, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις για δημοσιοποίησή τους.

Η αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Δυτικής Περιφέρειας στη West Palm Beach της Φλόριντα ζητούσε την αποσφράγιση των πρακτικών δύο ένορκων επιτροπών που συγκλήθηκαν εκεί το 2005 και το 2007.

Το Υπουργείο υποστήριξε ότι η αποκάλυψη των πρακτικών — τα οποία συνήθως παραμένουν μυστικά — είναι δικαιολογημένη λόγω του «ισχυρού δημόσιου ενδιαφέροντος για την ιστορική έρευνα σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Επίσης, υποστήριξε ότι «πολλές από τις ρυθμίσεις που διαφυλάσσουν το απόρρητο των ένορκων επιτροπών» βάσει των ομοσπονδιακών ποινικών διαδικασιών «δεν ισχύουν πλέον», αφού ο Έπσταϊν πέθανε το 2019.

Η δικαστής Robin Rosenberg, στην απόφασή της, απέρριψε την αίτηση, επικαλούμενη απόφαση του 2020 από το Εφετείο του 11ου Περιφερειακού Κύκλου, που καλύπτει τις πολιτείες Φλόριντα, Αλαμπάμα και Τζόρτζια. Η απόφαση εκείνη καθορίζει ότι ένα περιφερειακό δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να αποσφραγίσει πρακτικά ένορκων επιτροπών σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον σχετικό ποινικό κανόνα.

Κανένα από τα επιχειρήματα του Υπουργείου δεν πληροί την εξαίρεση αυτού του κανόνα, έγραψε η Rosenberg στην απόφασή της την Τετάρτη.

«Η νομολογία του 11ου Περιφερειακού Κύκλου δεν επιτρέπει σε αυτό το Δικαστήριο να ικανοποιήσει το αίτημα της Κυβέρνησης· τα χέρια του Δικαστηρίου είναι δεμένα — κάτι που η Κυβέρνηση αποδέχεται», έγραψε η δικαστής.

