ΗΠΑ: Εφετείο ανοίγει τον δρόμο για αποσφράγιση εγγράφων στην υπόθεση Έπσταϊν

Ομοσπονδιακό εφετείο στις Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξε την Τετάρτη τον δρόμο για τη δημοσιοποίηση ορισμένων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, στο πλαίσιο αστικής υπόθεσης που είχε καταθέσει θύμα του καταδικασμένου χρηματιστή.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μια τριμελής σύνθεση δικαστών στη Νέα Υόρκη έκρινε ότι ο δικαστής του κατώτερου δικαστηρίου έκανε λάθος όταν αποφάσισε να κρατήσει τα έγγραφα σφραγισμένα και διέταξε να επανεξεταστεί η απόφαση.

Η υπόθεση αφορούσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση που είχε καταθέσει η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατά της πρώην συνεργάτιδας του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Τζιούφρε είχε κατηγορήσει τον Έπσταϊν ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη.

Η Τζιούφρε πέθανε τον Απρίλιο, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό της σε αυτοκτονία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.