Υπό έλεγχο η φωτιά στους Αρριανούς Ροδόπης

Υπό έλεγχο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στο δήμο Αρριανών Ροδόπης, στο σημείο μεταξύ Μικρού Πιστού και Τσιφλικιού.

Το μεσημέρι, είχε ηχήσει το 112 από τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Αυτήν την ώρα σύμφωνα με την Π.Υ. η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο ενώ στην αντιμετώπισή της συμμετείχαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

