Τραμπ: Ζήτησα να δημοσιευθούν όλες οι καταθέσεις της υπόθεσης Έπσταϊν

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ:

«Ζήτησα από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει όλες τις καταθέσεις που δόθηκαν στο Ορκωτό Δικαστήριο με σεβασμό στον Έπσταϊν, ένα αίτημα που περιμένει να πάρει την έγκριση του δικαστηρίου για να υλοποιηθεί. Τούτου λεχθέντος, και ακόμα και αν το Δικαστήριο δώσει την πλήρη και απαρέγκλιτη έγκρισή του τίποτα δεν θα είναι αρκετά ικανοποιητικό για τους ταραχοποιούς και τους ριζοσπαστικούς αριστερούς τρελούς. Πάντα θα θέλουν περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. MAGA! »

Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος βρίσκεται η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη της Wall Street Journal πως ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είχε στείλει στον χρηματιστή μια «πονηρή» επιστολή για τα γενέθλιά του, το 2003.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε τελικά χθες Παρασκευή μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ), σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

