Τζασίντα Άρντερν: Η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας έλαβε τον τίτλο της «λαίδης»

Η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν, έλαβε μία από τις υψηλότερες τιμές της χώρας σε αναγνώριση για τη διακυβέρνησή της στη διάρκεια της πανδημίας covid και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τρομοκρατική επίθεση εναντίον δύο τεμενών στο Κράιστσερτς.

Η Άρντερν ονομάστηκε «Dame Grand Companion», ο δεύτερος υψηλότερος τίτλος στη Νέα Ζηλανδία σήμερα ημέρα κατά την οποία γιορτάζονται στη χώρα τα γενέθλια του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου Γ'. Το πρόσωπο που θα λάβει την τιμή αυτή συνήθως επιλέγεται από τον Νεοζηλανδό πρωθυπουργό και στη συνέχεια εγκρίνεται από τον Βρετανό μονάρχη, που είναι ο αρχηγός του κράτους στη Νέα Ζηλανδία.

