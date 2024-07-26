Ο άνθρωπος που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικανών για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τζ. Ντ. Βανς, καλείται τώρα να μάθει ότι το ίντερνετ δεν αγαπάει μόνο τις γάτες αλλά και τις άτεκνες κυριούλες που ασχολούνται με γάτες μετά την επανεμφάνιση παλαιότερων σχολίων του ότι οι γυναίκες που δεν έχουν παιδιά είναι λιγότερο ικανές για να κυβερνήσουν.

Σε μια συνέντευξή του από το 2021 που είχε παραχωρήσει στο Fox News ο Βανς είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην Κάμαλα Χάρις, προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών, σχολιάζοντας ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κάνει παιδί και ειδικά "κάτι άτεκνες κυριούλες με γάτες" είναι "κατακαημένες" και δεν έχουν "άμεσο ενδιαφέρον" για τη χώρα.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και επικρίσεων με κυρίαρχη ότι ο υποψήφιος στο πλευρό του Τραμπ και πατέρας τριών παιδιών αντιπροσωπεύει μια νοοτροπία εκτός πραγματικότητας, μια Ρεπουμπλικανική σεξιστική νοοτροπία που δεν έχει καμία θέση στη σύγχρονη εποχή.

"Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο θλιβερό", σχολίασε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουολτς στο MSNBC, προσθέτοντας: "Θεέ μου, τα 'βαλαν με 'αυτές με τις γάτες', καλή τους τύχη!".

Αν η Χάρις, η οποία έχει δύο θετά παιδιά, επικρατήσει του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, δεν θα γίνει μόνο η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, αλλά η πρώτη μαύρη και η πρώτη Ινδοαμερικανή, γεγονός που την καθιστά εύκολο στόχο επιθέσεων.

Ενώ πολλοί Ρεπουμπλικανοί έχουν επισημάνει την έλλειψη βιολογικών παιδιών ως ζήτημα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το #KHive (hive σημαίνει στα αγγλικά μελίσσι), ένας όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές της αντιπροέδρου, την υποστηρίζει σθεναρά: μέσω memes, με αγανάκτηση και υποστηρικτικές αναρτήσεις, μεταξύ των οποίων από διασημότητες, πολιτικούς και μέλη της ίδιας της οικογένειάς της.

Οργισμένη η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε στο δικό της θέμα υπογονιμότητας, για το οποίο η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν, ενώ η κωμικός και παρουσιάστρια τοκ σόου, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, διερωτήθηκε "Ωχ. Και τώρα τι διάολο;".



Μια 'μεικτή' οικογένεια

Η Κάμαλα Χάρις έχει δύο θετά παιδιά, τον Κόουλ και την Έλα, από τον σύζυγό της Νταγκ Εμχοφ και την πρώτη σύζυγό του.

Η μητέρα τους μάλιστα, η Κέρστιν Εμχοφ, σε ανακοίνωσή της στο CNN χαρακτήρισε "αβάσιμες" τις επιθέσεις εναντίον της Χάρις.

"Για περισσότερα από δέκα χρόνια, από τότε που ο Κόουλ και η Ελα ήταν έφηβοι, η Κάμαλα υπήρξε "συνγονέας" με τον Νταγκ και εμένα. Αγαπώ τη 'μεικτή' οικογένειά μας και είμαι ευγνώμων που την έχουμε (την Κάμαλα) σε αυτή", ανέφερε.

Η Ελα, η οποία είναι 25 ετών και αποκαλεί τη Χάρις "Μαμάλα" (μαμά+Καμάλα) έγραψε από την πλευρά της στο Instagram: "Αγαπώ τους τρεις γονείς μου. Πώς μπορείς να είσαι 'άτεκνος' όταν έχεις αυτά τα γλυκά παιδάκια όπως ο Κόουλ κι εγώ;".

Οι ηγέτες πρέπει να είναι γονείς

Οι υποστηρικτές της Χάρις έσπευσαν να επισημάνουν ότι κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει στην πραγματικότητα γεννήσει αφού όλοι ήταν άνδρες.

Λίγοι μάλιστα δεν απέκτησαν ποτέ παιδί.

Ξεχωρίζει από αυτούς ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος -όπως και η Χάρις- βοήθησε στην ανατροφή των παιδιών της συζύγου του από προηγούμενο γάμο.

Η Μέγκαν Μακέιν, κόρη του εκλιπόντος γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών Τζον Μακέιν, προειδοποίησε ότι τα σχόλια του Βανς "κινητοποιούν τις γυναίκες από κάθε πλευρά, ανάμεσά τους και τους πιο συντηρητικούς φίλους μου που υποστηρίζουν τον Τραμπ".

Το ενδιαφέρον για τα παιδιά των πολιτικών προκύπτει την ώρα που η αναπαραγωγική υγεία και η πρόσβαση στην άμβλωση --θέματα τα οποία υποστηρίζει ένθερμα η Χάρις-- λαμβάνουν κεντρική θέση ενόψει των προσεχών προεδρικών εκλογών.

"Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν παιδιά. Σίγουρα πρέπει τουλάχιστον να είναι παντρεμένοι", έγραψε στο X ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπλέικ Μάστερς.

"Αν δεν είσαι υπεύθυνος για ένα νοικοκυριό πώς μπορείς να ταυτιστείς με ένα σύνολο οικογενειών ή να κυβερνήσεις σωστά με σεβασμό προς τις μελλοντικές γενιές;", διερωτήθηκε.

Σε ομιλία του το 2021 μάλιστα, ο Βανς έφθασε στο σημείο να προτείνει να δικαιούνται περισσότερες ψήφους όσοι είναι γονείς...

"Οταν πηγαίνεις στην κάλπη σε αυτή τη χώρα ως γονέας, θα πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εξουσία", είχε δηλώσει σύμφωνα με την Washington Post.

