Η Λεπέν κατηγορεί για το σαμποτάζ στα τρένα το «ακροαριστερό κίνημα»

«Εναπόκειται στους ανακριτές να βρουν τους ενόχους, αλλά είναι επείγον το κράτος να βάλει τέλος σε αυτή την επιείκεια που ενθαρρύνει την ατιμωρησία» γράφει σε ανάρτησή της η ακροδεξιά πολιτικός

Μαρίν Λεπέν

Το «ακροαριστερό κίνημα» της Γαλλίας κατηγόρησε σήμερα η Μαρίν Λεπέν για το χάος που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή μαζική επίθεση – δολιοφθορά στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, ένα 24ωρο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

«Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι που ετοιμάζονταν να πάνε διακοπές, έχουν κολλήσει σε σιδηροδρομικούς  σταθμούς μετά από μια σειρά επιθέσεων και καταστροφών στα δίκτυα των SNCF. Για πάρα πολλά χρόνια, η βία και το σαμποτάζ κατά της δημόσιας περιουσίας (όπως στη Λα Ροσέλ την περασμένη εβδομάδα) έχουν γίνει κοινές μέθοδοι λειτουργίας του ακροαριστερού κινήματος. Εναπόκειται στους ανακριτές να βρουν τους ενόχους, αλλά είναι επείγον το κράτος να βάλει τέλος σε αυτή την επιείκεια που ενθαρρύνει την ατιμωρησία» γράφει σε ανάρτησή της η ακροδεξιά πολιτικός. 

