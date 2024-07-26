Το «ακροαριστερό κίνημα» της Γαλλίας κατηγόρησε σήμερα η Μαρίν Λεπέν για το χάος που προκάλεσε η χθεσινοβραδινή μαζική επίθεση – δολιοφθορά στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, ένα 24ωρο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

«Εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι που ετοιμάζονταν να πάνε διακοπές, έχουν κολλήσει σε σιδηροδρομικούς σταθμούς μετά από μια σειρά επιθέσεων και καταστροφών στα δίκτυα των SNCF. Για πάρα πολλά χρόνια, η βία και το σαμποτάζ κατά της δημόσιας περιουσίας (όπως στη Λα Ροσέλ την περασμένη εβδομάδα) έχουν γίνει κοινές μέθοδοι λειτουργίας του ακροαριστερού κινήματος. Εναπόκειται στους ανακριτές να βρουν τους ενόχους, αλλά είναι επείγον το κράτος να βάλει τέλος σε αυτή την επιείκεια που ενθαρρύνει την ατιμωρησία» γράφει σε ανάρτησή της η ακροδεξιά πολιτικός.

Des centaines de milliers de Français s’apprêtaient à partir en vacances, ils sont bloqués dans les gares suite à une série d’actes de destruction contre les réseaux de la SNCF. Depuis de trop nombreuses années, la violence et le sabotage contre des biens publics (comme à La… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.