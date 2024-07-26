Ρωσία: Χαιρετίζει τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Ρωσία ότι είναι «πολεμική μηχανή»

Το Κρεμλίνο καλωσόρισε σήμερα τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία ότι είναι "πολεμική μηχανή που έχει νικήσει τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ", αλλά είπε πως δεν φοράει 'κόκκινα γυαλιά' σε ό,τι αφορά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε πως "η Μόσχα γνωρίζει πως ο Τραμπ εκπροσωπεί μια πολιτική ελίτ που έχει αντιρωσικές απόψεις".

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ακόμη πως η Ρωσία "θα σκεφθεί προσεκτικά" πώς θα απαντήσει στη μεταβίβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τις αποδόσεις παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε νωρίτερα σήμερα Παρασκευή πως η ΕΕ μεταβιβάζει τα χρήματα στο Κίεβο για "την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας".

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ χαιρέτισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την πρώτη μεταβίβαση από την ΕΕ στο Κίεβο χρημάτων που αντλήθηκαν από τις αποδόσεις παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

