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Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Καλιφόρνια μετά την αποφοίτηση - Νεκρός 18χρονος, 3 τραυματίες

Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αμέσως μετά την τελετή αποφοίτησης του Sem Yeto High School

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Πυροβολισμοί σε σχολείο

Ένας 18χρονος σκοτώθηκε και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, μετά την τελετή αποφοίτησης λυκείου στην Καλιφόρνια.

Η αστυνομία έσπευσε στο πάρκινγκ του Fairfield High School, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα παιδί 11 ετών, καθώς και δύο ενήλικες ηλικίας 20 και 25 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για τον δράστη.

Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια Fairfield-Suisun Unified School District, οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν αμέσως μετά την τελετή αποφοίτησης του Sem Yeto High School, το οποίο συστεγάζεται με το Fairfield High School.

Άνδρας που παρακολούθησε την τελετή δήλωσε στο KCRA ότι άκουσε τους πυροβολισμούς τη στιγμή που απόφοιτοι και συγγενείς έβγαζαν αναμνηστικές φωτογραφίες στον χώρο στάθμευσης του σχολείου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πυροβολισμοί σχολείο Καλιφόρνια ένοπλη επίθεση
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