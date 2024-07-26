Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε σήμερα Παρασκευή την Ουκρανία ότι εκβιάζει την πρώτη και τη Σλοβακία, σταματώντας τις παραδόσεις πετρελαίου καθώς οι δύο χώρες σταμάτησαν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τον ρωσικό πετρελαϊκό όμιλο Lukoil.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αυξήσει την πίεση αφότου δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα πως έχουν σταματήσει οι παραδόσεις πετρελαίου από τον ρωσικό όμιλο Lukoil μέσω της Ουκρανίας επειδή το Κίεβο συμπεριέλαβε την εταιρία στον κατάλογο κυρώσεων.

Τη Δευτέρα, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει χρήση μιας συμφωνίας σύνδεσης βάσει της οποίας, όπως είπαν, η Ουκρανία δεν μπορεί να μπλοκάρει τις διελεύσεις πετρελαίου.

"Η Ουκρανία εκβιάζει τις δύο χώρες που υποστηρίζουν την ειρήνη και την κατάπαυση του πυρός", δήλωσε ο Γκεργκέλι Γκούλιας σε συνέντευξη Τύπου. "Αν η κατάσταση δεν επιλυθεί, θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων... πρέπει να εξευρεθεί μια λύση μέχρι τον Σεπτέμβριο".

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας δεν αποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν και ο Σλοβάκος ομόλογός του Ρόμπερτ Φίτσο επέκριναν αμφότεροι τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τη δυτική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο το 2022, αν και η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Τσεχία εξασφάλισαν εξαιρέσεις λόγω της εξάρτησής τους από αυτό.

Την Τετάρτη, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings ανέφερε πως διυλιστήρια στη Σλοβακία και την Ουγγαρία, που ανήκουν στον ουγγρικό όμιλο MOL, αντιμετωπίζουν σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο μετά την απόφαση της Ουκρανίας να επιβάλει κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρία Lukoil.

Η Σλοβακία κάλεσε χθες, Πέμπτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καθυστερήσει μια απόφαση για διαμεσολάβηση σε μια διαδικασία διαβούλευσης με την Ουκρανία.

Ο Γκούλιας είπε πως η Βουδαπέστη αναζητεί λύσεις.

"Μία είναι οι Ουκρανοί να παραδεχθούν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό σε δύο χώρες της ΕΕ", είπε. "Μία άλλη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει, και η τρίτη είναι να βρούμε ένα νομικό παραθυράκι ώστε το πετρέλαιο να μπορεί να μεταφερθεί από κάποιον που δεν επηρεάζεται από τις κυρώσεις".

Ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας Γιάνος Μπόκα είπε πως η Ουγγαρία εξετάζει αν οι ενέργειες της Ουκρανίας παραβιάζουν τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

