Επιδότηση για την ανακαίνιση κατοικίας - Όλες οι λεπτομέρειες του νέου προγράμματος

Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Ανακαίνιση Κατοικίας» ονομάζεται τελικά το πρόγραμμα μαμούθ της κυβέρνησης με προϋπολογισμό σχεδόν 500 εκατ.ευρώ, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ που υπογράφουν 5 υπουργοί. Η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα.



Από τα 500εκατ€ του προγράμματος, τα 200,8εκατ€ θα κατευθυνθούν σε κλειστά ακίνητα που στη συνέχεια θα εκμισθωθούν ή χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες και 279εκατ€ σε κατοικίες που ιδιοκατοικούνται αλλά επιβάλλεται να ανακαινισθούν ενεργειακά και μη για να καλύπτουν τις σύγχρονες στεγαστικές ανάγκες.

Για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει

Για κλειστά ακίνητα να έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον 50%

Για ανοιχτά ακίνητα πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα



Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του δικαιούχου σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος :



Εισοδηματική κατηγορία Ι Εισοδηματική κατηγορία ΙΙ



Ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2025 Ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2025

Άγαμος (μονοπρόσωπο νοικοκυριό) 18.000€ 25.000€

Έγγαμος / ΜΣΣ χωρίς παιδιά 25.000€ 35.000€

Έγγαμος / ΜΣΣ με 1 παιδί 30.000€ 40.000€

Έγγαμος / ΜΣΣ με 2 παιδιά 35.000€ 45.000€

Μονογονεϊκή με 1 παιδί 28.000€ 39.000€

Για κάθε επιπλέον παιδί

(Έγγαμος /ΜΣΣ/ Μονογονεϊκή) +5.000€ +5.000€

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης είναι 80% για την κατηγορία Ι και 70% για την κατηγορία ΙΙ

Προβλέπεται προσαύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων στις περιπτώσεις:

-Κατοικιών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

-Μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι

-Άτομα με αναπηρία



Οι προσαυξήσεις είναι σωρευτικές, με αποτέλεσμα η τελική επιχορήγηση να μπορεί να φτάσει στο 95% στην κατηγορία Ι και το 85% στην κατηγορία ΙΙ.

Σε κάθε περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 300€/τ.μ. και τις 36.000€ για ένα ακίνητο 120τ.μ.



Το πρόγραμμα προβλέπει επιπλέον επιδότηση έως 2.500€ για τις λεγόμενες λοιπές δαπάνες. Δηλαδή δαπάνες για αμοιβές μηχανικών-τεχνικών συμβούλων έργου για τη σύνταξη του σχεδίου παρεμβάσεων, οι δαπάνες για την έκδοση απαιτούμενων αδειών, την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, τη διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και για τον έλεγχο ολοκλήρωσης του έργου από Ελεγκτή Δόμησης.

Κάθε νοικοκυριό δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μια κατοικία δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία αιτήσεις για την ίδια κατοικία.

Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία πρέπει σωρευτικά:

-Να είναι νόμιμη

-Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα

-Να είναι κύρια κατοικία

-Οικοδομική άδεια έκδοσης έως 31/12/1990

-Να είναι έως 120τ.μ. (150τ.μ. για τρίτεκνους και πολύτεκνους)

-Να είναι ενεργειακής κατηγορίας το ανώτερο Γ

-Να μην είναι γραμμένη στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

-Να μην έχει ενταχθεί σε άλλες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας μετά το 2019



Οι ωφελούμενοι που θα βγάλουν στη συνέχεια το ακίνητο προς μακροχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να το κάνουν για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων μίσθωσης επιτρέπεται χρονικό διάστημα μη εκμίσθωσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 11 μήνες για το σύνολο της 5ετίας.

Σε κάθε περίπτωση το μίσθωμα στα 3 πρώτα χρόνια το μίσθωμα πρέπει να είναι σταθερό ακόμη και στις περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων.

Φυσικά μέσα στην 5ετία απαγορεύεται η διάθεση του ακινήτου στην βραχυχρόνια μίσθωση, η εκμίσθωση για επαγγελματική στέγη, η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.



Οι δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% και έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού της ανακαίνισης. Θα πρέπει επίσης να πετυχαίνουν αναβάθμιση της κατοικίας κατά μια τουλάχιστον κατηγορία. Αν είναι Γ, θα πρέπει να γίνεται μετά τις εργασίες τουλάχιστον Β

Το είδος των παρεμβάσεων που θα επιδοτείται (μόνο εφόσον υπάρχουν παραστατικά), θα καθοριστεί σε μελλοντικό στάδιο.

Στάδιο υπαγωγής

Το Σεπτέμβριο θα υλοποιηθεί το δεύτερο στάδιο, αυτό της υπαγωγής με την υποβολή αιτήσεων.

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, μέσω του gov.gr με τους κωδικούς taxis, η οποία πάντως δεν διασφαλίζει τον ενδιαφερόμενο ότι θα πάρει τελικά χρήματα.

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του διαχειριστή της δράσης, που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Πρώτα θα γίνουν οι αιτήσεις που αφορούν τα κλειστά σπίτια και θα ακολουθήσουν αυτές για τα ανοιχτά.

Η αίτηση χρηματοδότησης εκτός από την βεβαίωση επιλεξιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

1)Το σχέδιο παρεμβάσεων που θα τεκμηριώνει το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης

2)Υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση προσκόμισης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου εντός 3 μηνών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού της αίτησης χρηματοδότησης ως αρχικά επιλέξιμης



Η επιχορήγηση δίνεται τμηματικά. Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του εγκεκριμένου ποσού και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό. Για να χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει ήδη κινητοποιήσει το 40% της δικής του συμμετοχής μέσω τραπεζικού συστήματος στους αναδόχους/προμηθευτές της δικής του επιλογής.

Αφού ολοκληρωθεί το έργο και με απαιτούμενα παραστατικά γίνεται αίτημα ολοκλήρωσης του έργου και τότε απελευθερώνεται και το υπόλοιπο 40%.





Πηγή: skai.gr

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