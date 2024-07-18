ΗΠΑ: Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «με τους Εργατικούς η Βρετανία μπορεί να γίνει η πρώτη ισλαμική χώρα με πυρηνικά»

Οργή έχει προκαλέσει στο Λονδίνο η δήλωση του υποψήφιου αντιπρόεδρου του Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, ότι «με τους Εργατικούς η Βρετανία μπορεί να γίνει η πρώτη πραγματικά ισλαμιστική χώρα οπλισμένη με πυρηνικά».



Ανώτατα στελέχη του Εργατικού Κόμματος απέρριψαν κατηγορηματικά τα σχόλια του υποψήφιου αντιπροέδρου του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι υπό το Εργατικό Κόμμα, η Βρετανία θα μπορούσε να γίνει η πρώτη οπλισμένη με πυρηνικά «πραγματικά ισλαμιστική χώρα».



Ο Βανς, γερουσιαστής από το Οχάιο που ανακοινώθηκε πρόσφατα ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024, έκανε την αμφιλεγόμενη δήλωση στη Διάσκεψη Εθνικού Συντηρητισμού στην Ουάσιγκτον νωρίτερα αυτό το μήνα.



«Πρέπει να αναφερθώ στο Ηνωμένο Βασίλειο – μόνο ένα επιπλέον πράγμα. Μιλούσα με έναν φίλο πρόσφατα και μιλούσαμε για, ξέρετε, έναν από τους μεγάλους κινδύνους στον κόσμο, φυσικά, είναι η διάδοση των πυρηνικών όπλων, αν και, φυσικά, η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν ενδιαφέρεται για αυτό» ανέφερε σύμφωνα με το Anadolu.



«Και μιλούσα, ξέρετε, για το ποια θα είναι η πρώτη αληθινά ισλαμιστική χώρα που θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και ήμασταν σαν, ίσως είναι το Ιράν, ξέρετε, ίσως το Πακιστάν έχει ήδη κάπως μετράει, και μετά τελικά αποφασίσαμε ίσως είναι στην πραγματικότητα το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού μόλις ανέλαβαν οι Εργατικοί», είπε.



Η Άντζελα Ρέινερ, αναπληρωτής πρωθυπουργός της βρετανικής κυβέρνησης, απάντησε στα σχόλια σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV, λέγοντας: «Δεν αναγνωρίζω αυτόν τον χαρακτηρισμό. Είμαι πολύ περήφανη για την εκλογική επιτυχία που είχαν πρόσφατα οι Εργατικοί. Κερδίσαμε ψήφους σε πολλές διαφορετικές κοινότητες, σε ολόκληρη τη χώρα, και μας ενδιαφέρει να κυβερνήσουμε για λογαριασμό της Βρετανίας και επίσης να συνεργαστούμε με τους διεθνείς συμμάχους μας».



Η Ρέινερ σημείωσε επίσης ότι η Βανς έχει κάνει «πολλά αμφιλεγόμενα πράγματα στο παρελθόν» και εξέφρασε την προθυμία της να συναντήσει τον ίδιο και τον Τραμπ εάν κερδίσουν στις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ.



Ο υπουργός Οικονομικών Τζέιμς Μάρεϊ είπε επίσης στο Sky News: «Δεν ξέρω τι οδήγησε σε αυτό το σχόλιο, για να είμαι ειλικρινής. Εννοώ ότι στη Βρετανία, είμαστε πολύ περήφανοι για τη διαφορετικότητά μας».

Σημειώνεται ότι οι Εργατικοί τηρούν μια πιο ανεκτική στάση στο μεταναστευτικό, κάτι που αποδοκιμάζει ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά την εκλογή του, ο νέος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε το τέλος του σχεδίου Ρουάντα της κυβέρνησης Σούνακ για τις απελάσεις μεταναστών, λέγοντας πως είναι «νεκρό και θαμμένο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.