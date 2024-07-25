Ο γερουσιαστής Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς (Τζέι Ντι) είναι ο 39χρονος που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ως τον αντιπρόεδρό του, σε περίπτωση που κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ήρθαν στην επιφάνεια παλιότερες δηλώσεις που είχε κάνει ο 39χρονος με στόχο την Κάμαλα Χάρις, για τις γυναίκες που δεν έχουν γίνει μητέρες, τις οποίες φρόντισε να αναδημοσιεύσει και η γνωστή ηθοποιός, Τζένιφερ Άνιστον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2021 ο Βανς μιλούσε στο Fox News, όταν αναφέρθηκε στους Δημοκρατικούς πολιτικούς και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχονται από «άτεκνες κυρίες με γάτες που είναι δυστυχισμένες στη ζωή τους και ... θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα δυστυχισμένη».

Jennifer Aniston, who rarely makes political statements, responds to @JDVance’s comments about “childless cat ladies who are miserable at their own lives.”



“I truly can't believe this is coming from a potential VP of The United States. All I can say is...Mr. Vance, I pray that… pic.twitter.com/oNOJw3xtY0 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 25, 2024

H 55χρονη σταρ του Χόλιγουντ εξέφρασε την οργή της, ως γυναίκα που δεν απέκτησε παιδιά, τονίζοντας: «Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό προέρχεται από έναν πιθανό αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τέλος, η ηθοποιός, απευθυνόμενη στον 39χρονο, έγραψε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι... Κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή, ώστε να αποκτήσει τα δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το στερήσετε κι αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.