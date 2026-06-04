Η «τράπεζα μαμάς και μπαμπά» δεν κλείνει ποτέ: Το 42% των Αμερικανών είναι οικονομικά εξαρτημένο από τους γονείς του

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί βασίζονται στους γονείς τους για οικονομική στήριξη, μεταξύ των οποίων και το 33% της Γενιάς Χ, καθώς ο πληθωρισμός και η αστάθεια της χρηματιστηριακής αγοράς επιβαρύνουν τα οικονομικά των νοικοκυριών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με έκθεση της Northwestern Mutual, το 42% των Αμερικανών δηλώνει ότι εξαρτάται οικονομικά από τους γονείς του. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 20% των Αμερικανών πιστεύει ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να γίνει ανεξάρτητο. Αυτό ισχύει για όλες τις γενιές, παρά τις διαφορές στην ηλικία, το στάδιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την οικονομική κατάσταση. Η ασφαλιστική εταιρεία ορίζει την οικονομική εξάρτηση ως την εξάρτηση από τους γονείς για τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους του τρόπου ζωής κάποιου.

Ο πληθωρισμός και η αύξηση του κόστους διαβίωσης, ιδίως στον τομέα της στέγασης, δυσκολεύουν τους πολίτες να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία, καθώς οδηγούν σε αύξηση των καθημερινών δαπανών, δήλωσε ο Kurt Rupprecht, σύμβουλος στη Northwestern Mutual. Οι απολύσεις και οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει την αγορά εργασίας δυσκολεύουν επίσης ορισμένους Αμερικανούς να βρουν εργασία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να στρέφονται στους γονείς τους για οικονομική στήριξη.

Οι αποταμιευτές θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ενίσχυση της οικονομικής τους ανθεκτικότητας, αντί να κυνηγούν ένα και μοναδικό επενδυτικό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Rupprecht. Όπως ανέφερε, πολλοί αντιμετωπίζουν τη συνταξιοδότηση με τη νοοτροπία του «τέλειου σχεδιασμού», αντί να δίνουν προτεραιότητα στη σταθερή πρόοδο, με αποτέλεσμα να γίνονται ευάλωτοι όταν η ζωή δεν εξελίσσεται όπως είχαν προβλέψει.

Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη Γενιά X, δηλαδή όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ 1965 και 1980, οι οποίοι πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση αλλά εξακολουθούν να βασίζονται στην «τράπεζα της μαμάς και του μπαμπά», όπως είπε ο Rupprecht.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί σε αυτή τη γενιά εξακολουθούν να στηρίζονται οικονομικά στους γονείς τους για δαπάνες όπως ανακαινίσεις κατοικίας ή τα έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.