Του Αντώνη Αντζολέτου

Τη μάχη της δεύτερης θέσης, καθώς και τη σύγκρουση των μικρότερων κομμάτων αποτυπώνει με σαφήνεια η δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Όλα δείχνουν πως το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα παιχτεί ένα «θρίλερ» για το ποια κόμματα θα πάρουν το «εισιτήριο» για τις Βρυξέλλες επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τον αριθμό των εδρών που θα κατανεμηθούν.

Δυνητικά, με βάση το σενάριο κατανομής αναποφάσιστων, οι δυνάμεις που εμφανίζονται πως μπορούν ξεπεράσουν το 3% είναι 10. Είναι αρκετό αυτό; Με δεδομένο πως το εκλογικό μέτρο εξάγεται από τη διαίρεση του συνόλου του ποσοστού των κομμάτων με τον αριθμό των εδρών (100/21 = 4.7) το όριο του 3% δεν μπορεί να δώσει σίγουρα μια έδρα. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι οι σχηματισμοί που θα καταφέρουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή να είναι έως οχτώ.

Η νύχτα αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς οι αναποφάσιστοι και η απόχη θα είναι ο καταλύτης για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Ακόμα και για τη μάχη των «μικρών».

Ο κατακερματισμός της ψήφου δείχνει ήδη πως υπάρχει μια τάση διαμαρτυρίας όχι μόνο προς την κυβέρνηση αλλά και προς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καθώς αρκετός κόσμος δείχνει απογοητευμένος από την τέλεση των αντιπολιτευτικών τους καθηκόντων. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προπορεύεται το τελευταίο διάστημα, ωστόσο δεν έχει πάρει μια διαφορά ασφαλείας.

Καταγράφεται με βάση την Pulse μια επικάλυψη των ποσοστών τους από το κατώτατο στο ανώτατο επίπεδο (ΣΥΡΙΖΑ 14,2% - 18,8% ΠΑΣΟΚ 11% - 15%) που θα μπορούσε να προκαλέσει ανακατατάξεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα δυο κόμματα χάνουν δυνάμεις και από τους μικρότερους σχηματισμούς. Το γεγονός πως μέσα σε ένα αρκετά ταραχώδες τοπίο με την ακρίβεια στην αγορά να κυριαρχεί οι δυο ισχυροί της αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να μειώσουν την «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί έτσι απλά να προσπεραστεί.

Η γαλάζια παράταξη εμφανίζεται να κινείται μεταξύ 29,1% και 34.9%, διατηρώντας όπως και να έχει μια διαφορά ασφαλείας άνω των 15 μονάδων. Ασφαλώς το κατώτατο όριο που τη δείχνει να μην ξεπερνά το 30% δεν θα είναι ανέφελο για την Πειραιώς. Η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται από το γεγονός πως σύμφωνα με την έρευνα της Pulse το 36% του ευρύτερου κεντρώου χώρου υποστηρίζει πως θα την ψηφίσει όπως και το 20% του υπόλοιπου εκλογικού σώματος.

Από το κέντρο ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει μόλις 13% και το ΠΑΣΟΚ 18%.

Η πολύ μικρή ενίσχυση που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βοηθά το αφήγημα που έχουν στήσει στην Κουμουνδούρου για το «τέλος της αλαζονείας του 41% του Κυριάκου Μητσοτάκη» ή για την παραίτηση της κυβέρνησης και προσφυγή σε πρόωρες εκλογές. Ούτε, όμως και η πιθανότητα το κόμμα να καταφέρει να ξεπεράσει το 20% παρουσιάζει κάποια δυναμική. Πιστεύουν, ωστόσο – όπως και στο ΠΑΣΟΚ - πως έστω και την τελευταία στιγμή να κερδίσουν μερίδα της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Από τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν πως παραμένει εφικτός ο στόχος για ποσοστό άνω του 33% των τελευταίων ευρωεκλογών. Δεν φαίνεται, πάντως όσο πλησιάζουν οι κάλπες η «γκρίζα ζώνη» να καταλήγει τι θα πράξει και αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Πέρα από το χαρακτήρα της ψήφου που δεν κρίνει την επόμενη κυβέρνηση και συνεπώς δεν δίνει κίνητρο στον κόσμο να προσέλθει στα εκλογικά παραβάν. Σύμφωνα με την Pulse το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι στο 12,7% οριακά αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,2%.

Πηγή: skai.gr

