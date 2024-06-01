Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ.

Πρόκειται για το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουνίου 2024, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, με ενδιάμεσο κενό, λόγω των Ευρωεκλογών, μεταξύ 5 και 11 Ιουνίου.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές άρχισαν την περασμένη Πέμπτη 31 Μαΐου με την εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.