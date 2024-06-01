Νυχτερινό ρεύμα: Οι επερχόμενες αλλαγές και το όφελος για τους καταναλωτές

Στις 7 π.μ. λήγει η ισχύς του μειωμένου νυχτερινού τιμολογίου ρεύματος, που ισχύει για όσους έχουν νυχτερινό μετρητή και αντίστοιχη σύμβαση με τον προμηθευτή τους.

Έτσι, αντί να ενθαρρύνεται η κατανάλωση τις ώρες που υπάρχει υπερπροσφορά ενέργειας και χαμηλές τιμές, ισχύει το αντίστροφο: το κίνητρο της χαμηλής τιμής καταργείται ακριβώς τις ώρες που ξεκινά η υπερπροσφορά των φωτοβολταϊκών.

Αντίστροφα, το κίνητρο της χαμηλής τιμής καταναλωτή ενεργοποιείται το βράδυ σε ώρες που η τιμή του ρεύματος στην ημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το μεσημέρι.

Αυτήν την ανισορροπία επιχειρεί να αποκαταστήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με παρέμβαση που θα ενεργοποιεί ζώνη χαμηλής χρέωσης και τις μεσημβρινές ώρες η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί το φθινόπωρο.

Η εφαρμογή του «νυχτερινού» τιμολογίου την ημέρα δεν είναι πρωτοφανής καθώς και με το ισχύον καθεστώς υπάρχει ένα δίωρο χαμηλών χρεώσεων αλλά… μόνο το χειμώνα. Συγκεκριμένα με το ισχύον πλαίσιο οι ζώνες χαμηλής χρέωσης είναι:

- Για τη θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου): 23:00-07:00

- Για τη χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου):

02:00-08:00 και 15:00-17:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

02:00-08:00 και 15:30-17:30 για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.

Υπάρχει επίσης η κατηγορία των παλιών πελατών (πριν το 1988) που έχουν συνεχές ωράριο όλο το χρόνο. Αυτοί μπορούν να μεταβούν στο τμηματικό, εφόσον το ζητήσουν αλλά δεν μπορούν αν αλλάξουν γνώμη να επιστρέψουν στο συνεχές.

Το όφελος με το νέο πλαίσιο για τους καταναλωτές που έχουν νυχτερινό μετρητή είναι ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν ένα μέρος τουλάχιστον της κατανάλωσης (π.χ. πλυντήρια, κουζίνες) σε ζώνη χαμηλής χρέωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία οι παροχές με «νυχτερινό» μετρητή κυμαίνονται στο 1,5 εκατ. (υπάρχουν και 300.000 ανενεργές παροχές) που αντιστοιχούν στο 10 % της συνολικής ζήτησης.

Νωρίτερα προβλέπεται να εφαρμοστούν τα δυναμικά τιμολόγια που απευθύνονται σε όσους έχουν «έξυπνο» μετρητή κατανάλωσης. Είναι η κατηγορία που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον καθώς αντιστοιχεί στο 40 % της ζήτησης στη χαμηλή και μέση τάση επειδή σε αυτήν εντάσσονται και μεγάλες επιχειρήσεις. Η διαφορά του «έξυπνου» από τον «νυχτερινό» μετρητή είναι ότι έχει τη δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου (π.χ. θα μπορεί να ακολουθεί τη διακύμανση των τιμών στην ημερήσια αγορά) ενώ με το «νυχτερινό» μετρητή εφαρμόζονται μόνο δύο ζώνες χρέωσης. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των καταναλωτών, οπότε θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του δυναμικού τιμολογίου από όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

