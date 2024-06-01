Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρουσίασε χθες το νέο ισραηλινό σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως λίγο αργότερα «άδειασε» η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα εφαρμοστεί πλήρης κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από «τις κατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας». Η αναστολή των εχθροπραξιών θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ορισμένων ισραηλινών ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει ανταλλαγή κρατουμένων και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ένα μεγάλο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει «μόνιμη» αν η Χαμάς «τηρήσει τις δεσμεύσεις της», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ομιλία του στον Λευκό Οίκο με την οποία παρουσίασε τον οδικό χάρτη που, όπως διευκρίνισε, υποβλήθηκε στη Χαμάς μέσω του Κατάρ, εμιράτου με μεσολαβητικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Θετική η Χαμάς

«Η Χαμάς βλέπει θετικά όσα συμπεριλήφθηκαν (...) στην ομιλία του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την ανοικοδόμηση και την ανταλλαγή αιχμαλώτων», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισμαήλ Χανίγια τόνισε χθες πως το κίνημά του ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι οι «απαιτήσεις» της Χαμάς, πάνω απ’ όλα το να υπάρξει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και το να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, είναι «μη διαπραγματεύσιμες».

«Ναι μεν, αλλά» από το Ισραήλ

Χωρίς να αναφερθεί ρητώς στην ομιλία του κ. Μπάιντεν, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είναι «ενωμένη στην επιθυμία να επιστρέψουν» οι όμηροι «το συντομότερο δυνατόν» κι ότι ο κ. Νετανιάχου «εξουσιοδότησε την ομάδα των διαπραγματευτών να παρουσιάσει σχέδιο για την επίτευξη του στόχου αυτού».

Ωστόσο, ταυτόχρονα, η ισραηλινή κυβέρνηση διεμήνυσε ότι ο πόλεμος που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας θα «συνεχιστεί», δεν θα τερματιστεί «προτού επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του», συμπεριλαμβανομένων της «επιστροφής» όλων των ομήρων και «της εξάλειψης των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

Ο οδικός χάρτης που καταρτίστηκε επιτρέπει να «τηρηθούν οι αρχές αυτές», πρόσθεσαν οι υπηρεσίες του κ. Νετανιάχου.

Προβλέποντας την αρνητική στάση του Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να στηρίξει τη συμφωνία, παρά τις πιέσεις που ενδεχομένως θα δεχτεί

«Ξέρω ότι ορισμένοι στο Ισραήλ, ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, δεν θα συμφωνήσουν με το σχέδιο. Ζητώ από τους Ισραηλινούς να κάνουν ένα βήμα πίσω και να σκεφθούν τι θα συμβεί αν χαθεί αυτή η στιγμή», είπε ο Μπάιντεν, διαβεβαιώνοντας ότι η Χαμάς δεν είναι πλέον σε θέση να διαπράξει άλλη μια επίθεση σαν αυτήν της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος για το Ισραήλ να απομονωθεί περαιτέρω διεθνώς, αν συνεχίσει τον πόλεμο.

«Αχτίδα ελπίδας»

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να «αδράξουν την ευκαιρία» που παρουσιάζεται, ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Η πρόταση είναι «ρεαλιστική» και προσφέρει «αληθινή ευκαιρία» για τον τερματισμό του πολέμου και «των δεινών των αμάχων στη Γάζα», σχολίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συμφωνώ ολόψυχα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν ότι η τελευταία πρόταση προσφέρει αληθινή ευκαιρία να κινηθούμε προς το τέλος του πολέμου και των δεινών των αμάχων στη Γάζα. Αυτή η προσέγγιση τριών βημάτων είναι ισορροπημένη και ρεαλιστική. Χρειάζεται τώρα να υποστηριχθεί από όλα τα μέρη», σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω X.

Η πρόταση «προσφέρει αχτίδα ελπίδας και πιθανή οδό για να αρθεί το αδιέξοδο του πολέμου», έκρινε από την πλευρά της η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ μέσω X.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν προώθησε χθες τον νέο οδικό χάρτη κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τους ομολόγους του της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να χαθεί», σχολίασε στο Ισραήλ το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, καλώντας τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών να κινητοποιηθεί και να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση να δεχτεί και να εφαρμόσει την πρόταση.

