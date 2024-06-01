Κομισιόν: 16 εκατ. ευρώ στο UNRWA για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκταμίευσε 16 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διαθέσει στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) για να προσφερθούν υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Το UNRWA βρέθηκε αντιμέτωπο με διπλωματική θύελλα τον Ιανουάριο, όταν το Ισραήλ κατήγγειλε πως δώδεκα εργαζόμενοι του ενεπλάκησαν στην άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Πολλές κυβερνήσεις χωρών που συγκαταλέγονται στους βασικούς χρηματοδότες της υπηρεσίας, η οποία συντονίζει σχεδόν όλη την ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας, ανέστειλαν την καταβολή κεφαλαίων. Ωστόσο, αρκετοί από τους χορηγούς της αποφάσισαν να ξαναρχίσουν τις πληρωμές.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση του UNRWA, η οποία διενεργήθηκε από ομάδα υπό την πρώην υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά, ανέδειξε κάποια «προβλήματα συνδεόμενα με την ουδετερότητα» της υπηρεσίας, αλλά τόνισε πως το Ισραήλ δεν έχει ακόμη προσκομίσει αποδείξεις για τις κατηγορίες που διατύπωσε σε βάρος της. Έκανε εξάλλου λόγο για περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης πως θα διαθέσει άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ στην Παλαιστινιακή Αρχή, ποσό που θα επιτρέψει ιδίως να καταβληθούν μισθοί και συντάξεις παλαιστινίων δημοσίων λειτουργών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πρόκειται για τη δεύτερη δόση του ποσού 118,4 εκατ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί να προσφερθεί ως βοήθεια στην Παλαιστινιακή Αρχή από την ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2023. Η πρώτη δόση του ποσού, που ανερχόταν επίσης σε 25 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκε τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

