Οι αρχές της Πράγας ματαίωσαν την προγραμματισμένη για τις 16 Οκτωβρίου συναυλία που θα έδινε η διάσημη ρωσίδα σοπράνο Άννα Νετρέμπκο στο Δημαρχιακό Μέγαρο της τσεχικής πρωτεύουσας.

Η Άννα Νετρέμπκο είχε εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή της στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προκαλώντας αντιδράσεις και οδηγώντας σε ακύρωση προγραμματισμένων εμφανίσεών της σε όλον τον κόσμο.

Η Τσεχία, που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, έχει στηρίξει σθεναρά την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, παρέχοντας στο Κίεβο σημαντική στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Prague authorities canceled Anna Netrebko's concert

The performance of the Russian singer was to take place in the Prague Municipal House in October. After negotiations with the Ukrainian embassy, the vice-mayor of Prague, Peter Glubuchek, canceled the artist's concert due to… pic.twitter.com/QdGML0ZnLQ