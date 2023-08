Κόλαφος για το Βρετανικό Μουσείο: Γνώριζαν για τις κλοπές κειμηλίων από το 2020 - Αρμόδιος για τις ελληνικές αρχαιότητες ο απολυθείς Κόσμος 18:56, 17.08.2023 linkedin

Ένας εμπειρογνώμονας είχε εντοπίσει τα χαμένα πολύτιμα αντικείμενα σε δημοπρασία και το ανέφερε, αλλά παρά την πληροφορία, το 2020, δεν έγινε τίποτα