Η διάσημη σοπράνο Άννα Νετρέμπκο μηνύει τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης Κόσμος 11:42, 05.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ρωσίδα σοπράνο ζητά αποζημίωση 360.000 δολαρίων