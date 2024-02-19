Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα βρέφος δέκα μηνών, ένα κορίτσι τριών ετών και ένα αγόρι επτά ετών βρέθηκαν νεκρά σε οικία στο Μπρίστολ της δυτικής Αγγλίας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «αποτρόπαιο» περιστατικό που συνιστά «τραγωδία» και που έχει προκαλέσει «βαθιά αναστάτωση» και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στα όργανα της τάξης που κλήθηκαν στο σημείο από περίοικο λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των παιδιών.

Μία γυναίκα 42 ετών, η σχέση της οποίας με τα ανήλικα θύματα δεν έχει διευκρινιστεί, έχει συλληφθεί ως ύποπτη δολοφονιών. Κρατείται νοσηλευόμενη λόγω απροσδιόριστων τραυμάτων, που δεν απειλούν όμως τη ζωή της.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι νεκροψίες που θα καθορίσουν την αιτία θανάτου των τριών παιδιών.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο, χωρίς περαιτέρω ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Πολλοί κάτοικοι, ωστόσο, τελούν σε κατάσταση σοκ και η τοπική εκκλησία άνοιξε λίγες ώρες μετά για να υποδεχθεί όσους ένιωσαν την ανάγκη να θρηνήσουν εκεί και να προσευχηθούν μετά από την απώλεια των παιδιών.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου περιστατικού χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά ευαίσθητη, σύνθετη και ενδελεχής».

Διεξάγεται δε παράλληλα εσωτερική αστυνομική έρευνα καθώς προέκυψε πως η τοπική αστυνομία είχε κληθεί και νωρίτερα μέσα στο μήνα να επιληφθεί ανησυχιών για τα παιδιά.

