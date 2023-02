Τρεις νεκροί από πυρά ενόπλου στη Φλόριντα-Ανάμεσα τους μια 9χρονη και ένας δημοσιογράφος

Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε. Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου που έκανε ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στην πόλη Ορλάντο (Φλόριντα) χθες Τετάρτη, σκοτώνοντας δημοσιογράφο και τραυματίζοντας εικονολήπτη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε. Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5 — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

Τα μέλη του συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13, διευκρίνισε ο σερίφης Μίνα.

🚨#BREAKING: Multiple victims including media reporters have been shot ⁰

📌#Pinehills | #Florida ⁰

Multiple people shot along with News reporters and photographers 'shot at' while covering deadly shooting that happened this morning. Police say a passenger fired numerous shots… https://t.co/WwwVb7z6tS pic.twitter.com/x5u5ei32Nj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 22, 2023

Σε βάρος του νεαρού, που έχει βαρύ ποινικό μητρώο, θα ασκηθεί ποινική δίωξη για τρεις δολοφονίες και δύο απόπειρες φόνου, πρόσθεσε.

Φέρεται να δολοφόνησε τη νέα μέσα σε αυτοκίνητο μερικές ώρες προτού σκοτώσει εννιάχρονο κορίτσι και τραυματίσει τη μητέρα του.

Orange county sheriff’s office gives details on the arrest of #KeithMelvinMoses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, including a woman in her 20's a 9-year-old girl and a News13 employee. pic.twitter.com/hJIFbCUVfu — Carime Hernández (@CarimeHernandez) February 23, 2023

Σύμφωνα με τον κ. Μίνα δεν είναι σαφή τα κίνητρα καμιάς από τις επιθέσεις. Ωστόσο, ο Κιθ Μέλβιν Μόουζες πιστεύεται πως γνώριζε το πρώτο θύμα.

Ο σερίφης τόνισε πως δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει εάν και κατά πόσον το τηλεοπτικό συνεργείο μπήκε στο στόχαστρο του νεαρού επειδή έκανε ρεπορτάζ γι’ αυτόν, ούτε γιατί εισέβαλε στο σπίτι του μικρού θύματός και της μητέρας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.