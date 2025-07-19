Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ κατευθύνονταν προς ένα κέντρο διανομής βοήθειας στη Γάζα σήμερα την αυγή, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας και το Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έριξε προειδοποιητικές βολές σε υπόπτους που πλησίασαν τους στρατιώτες του αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις τους να σταματήσουν, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από ένα κέντρο διανομής βοήθειας που δεν λειτουργούσε εκείνη την ώρα.

Ο κάτοικος της Γάζας Μοχάμεντ αλ Χαλίντι δήλωσε ότι ήταν στην ομάδα που πλησίαζε στο κέντρο και δεν άκουσε προειδοποιήσεις πριν ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί. "Νομίσαμε ότι βγήκαν να μας οργανώσουν ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε βοήθεια, ξαφνικά είδα τα τζιπ να έρχονται από τη μία πλευρά και τα άρματα μάχης από την άλλη και άρχισαν να μας πυροβολούν", είπε.

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF), μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ οργάνωση που διαχειρίζεται το κέντρο βοήθειας, ανέφερε ότι δεν σημειώθηκαν περιστατικά ή απώλειες εκεί σήμερα και ότι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τον κόσμο να μην ταξιδεύει προς τα σημεία διανομής του μέσα στο σκοτάδι.

"Η φερόμενη δραστηριότητα του IDF (Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ) που είχε αποτέλεσμα απώλειες σημειώθηκε ώρες πριν ανοίξουν τα κέντρα μας και αυτό που ξέρουμε είναι πως οι περισσότερες απώλειες σημειώθηκαν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το πιο κοντινό κέντρο του GHF", ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επανεξετάζει το συμβάν.

Τουλάχιστον άλλοι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε αποθήκες όπλων μαχητών και θέσεις ελεύθερων σκοπευτών σε τοποθεσίες στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

