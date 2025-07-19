Συρία: Σε 940 οι νεκροί από τις συγκρούσεις στη Σουέιντα

Η διακοινοτική βία στην επαρχία Σουέιντα, που κατοικείται κυρίως από Δρούζους, στη νότια Συρία, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 940 ανθρώπους μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως διευκρίνισε η μη κυβερνητική αυτή οργάνωση, 588 Δρούζοι --326 μαχητές και 262 άμαχοι-- σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 182 "εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από μέλη (των δυνάμεων) που υπάγονται στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών".

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται επίσης 312 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας και 21 σουνίτες Βεδουίνοι μαχητές, εκ των οποίων τρεις άμαχοι που "εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από Δρούζους μαχητές", σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Εξάλλου 15 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.