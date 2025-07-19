Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Τραμπ ζητά 10 δισ. από τη WSJ

Ντόναλντ Τραμπ: Μήνυση για 10 δισ. δολάρια κατά του Ρούπερτ Μέρντοχ και της Wall Street Journal

Σε νέα νομική αντεπίθεση προχώρησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποβάλλοντας μήνυση για δυσφήμηση κατά του ισχυρού παράγοντα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοχ, δύο δημοσιογράφων της Wall Street Journal καθώς και των εκδοτικών ομίλων Dow Jones και News Corp. Ο Τραμπ ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με φόντο πρόσφατο δημοσίευμα της WSJ που αφορά επιστολή του ίδιου προς τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, συνοδευόμενη από σκίτσα με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Στο επίκεντρο η σχέση Τραμπ-Έπσταϊν και τα «σκιώδη» αρχεία

Η υπόθεση «φούσκωσε» έπειτα από σχετική ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, όπου είχε δηλώσει: «Ανυπομονώ να δω τον Ρούπερτ Μέρντοχ να καταθέτει για τη μήνυση σε βάρος αυτού και της 'γεμάτης σκουπίδια' εφημερίδας του, της Wall Street Journal».

Το σκάνδαλο Έπσταϊν αποτελεί σημείο τριβής στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας το τοξικό μείγμα μεταξύ πολιτικής, ισχυρών ελίτ και σεξουαλικών αδικημάτων. Ο Έπσταϊν, χρηματιστής και πρόσωπο-κλειδί σε ευρείες διασυνδέσεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες και celebrities, φέρεται να κακοποίησε δεκάδες ανήλικες μεταξύ 2002 και 2005, σκιάζοντας τον δημόσιο βίο με μακρά λίστα «φίλων».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η στάση του Τραμπ, ο οποίος ως υποψήφιος πρόεδρος προέβαλε το σύνθημα «Drain the swamp», δεσμευόμενος για κάθαρση ενάντια στην διεφθαρμένη πολιτική ελίτ. Ωστόσο, ενώ είχε υποσχεθεί τη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης Έπσταϊν, ως πρόεδρος επανήλθε με σιωπή και αποφυγή σχετικών δηλώσεων, εντείνοντας τη δυσπιστία ακόμη και στους βασικούς υποστηρικτές του κινήματος MAGA.

Διχασμός στο MAGA – Οργισμένες αντιδράσεις

Η «αναδίπλωση» αυτή δυναμιτίζει το εσωτερικό του MAGA, με στελέχη όπως η Ματζόρι Τέιλορ Γκριν να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις: «Οποιαδήποτε άλλη στάση αποτελεί στροφή 180 μοιρών, που δεν θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες», υπογράμμισε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής.

Σε διαδικτυακά βίντεο, εξοργισμένοι οπαδοί καίνε τα εμβληματικά κόκκινα καπέλα MAGA, ενώ πολλοί δεξιοί influencers τάσσονται ανοιχτά κατά του Τραμπ. Ο ίδιος, απαντώντας, δήλωσε: «Αφήστε αυτούς τους αδύναμους να κάνουν τη δουλειά των Δημοκρατικών. Δεν θέλω πια την υποστήριξή τους!».

Οι προσωπικές σχέσεις Τραμπ – Έπσταϊν και η σκιά της δυσπιστίας

Παρά τις αιτιάσεις που διατυπώνονται εναντίον του, γεγονός παραμένει ότι Τραμπ και Έπσταϊν διατηρούσαν κοινωνικές επαφές, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, ενώ ο Τραμπ έχει παραδεχτεί παλιότερα πως ο Έπσταϊν «ήταν σπουδαίος άνθρωπος» και πως «του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες, όπως κι εμένα. Πολλές τείνουν να είναι νεότερες», όπως είχε δηλώσει το 2002. Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, ο Τραμπ πήρε δημόσια αποστάσεις, τονίζοντας ότι αγνοούσε τα πάντα γύρω από την κακοποίηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένες αποδείξεις που να συνδέουν άμεσα τον Τραμπ σε εγκληματικές ενέργειες του Έπσταϊν, πέραν των επιχειρηματικών και κοινωνικών συναναστροφών. Ωστόσο, η υπόθεση εξελίσσεται σε κρίση εμπιστοσύνης για τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση επιλεκτικών νομικών εγγράφων για την υπόθεση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο ίδιος διατείνεται ότι «η υπόθεση αποτελεί ακόμα μία απάτη των Δημοκρατικών».

Πηγή: dpa, BBC

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.