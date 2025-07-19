Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος βρίσκεται η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη της Wall Street Journal πως ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είχε στείλει στον χρηματιστή μια «πονηρή» επιστολή για τα γενέθλιά του, το 2003.

Ο Τραμπ αρνείται ότι έγραψε την επιστολή και ζητά 10 δισ. δολάρια από τη Wall Street Journal, ενώ διέταξε τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την υπόθεση του Έπσταϊν, καθώς έχει επικριθεί έντονα για το γεγονός ότι αυτή έκλεισε, χωρίς να βγει τίποτα στη δημοσιότητα.

Πόσο καλά γνώριζε όμως ο Τραμπ τον Έπσταϊν; Ακολουθεί ένα χρονικό της γνωριμίας και των δημόσιων εμφανίσεών τους:

Φίλοι από τη δεκαετία του ‘80

Το 2002, ο Τραμπ, τότε επιχειρηματίας και μεγιστάνας των ακινήτων, δήλωνε στο New York Magazine ότι ήταν φίλος με τον Έπσταϊν από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

«Γνωρίζω τον Τζεφ εδώ και 15 χρόνια. Είναι καταπληκτικός τύπος», έλεγε ο Τραμπ. «Είναι πολύ διασκεδαστικός. Λέγεται μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες. Χωρίς αμφιβολία, ο Τζέφρι απολαμβάνει την κοινωνική του ζωή», ήταν τα λόγια του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ.

Δεκαετία του ’90 – Τραμπ και Έπσταϊν μαζί σε πάρτι

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι δύο άνδρες εθεάθησαν πολλές φορές μαζί σε πάρτι.

Τον Νοέμβριο του 1992, ο Τραμπ διοργάνωσε ένα πάρτι με μαζορέτες του NFL στην έπαυλή του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Στην εκδήλωση ήταν παρόν και το NBC και η κασέτα από το πάρτι, που δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο το 2019, δείχνει τον Τραμπ να γελά με τον Έπσταϊν.

Ακολούθως, το 1997, Έπσταϊν και Τραμπ εθεάθησαν μαζί στο πάρτι της Victoria’s Secret στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ταξίδευε επίσης αρκετές φορές με τα ιδιωτικά αεροσκάφη του Έπσταϊν. Συνολικά, επτά φορές μεταξύ 1993 και 1997, σύμφωνα με τα ημερολόγια πτήσεων που παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης της Γκισλέιν Μάξγουελ, της συντρόφου του Έπσταϊν, που έχει καταδικαστεί επίσης ως συνεργός στα σοβαρά εγκλήματα του χρηματιστή. Οι πτήσεις γίνονταν μεταξύ του Παλμ Μπιτς και της Νέας Υόρκης, με μία στάση στην Ουάσινγκτον.

2000 – Τα πάρτι συνεχίζονταν

Υπάρχουν φωτογραφίες των δύο ανδρών και από το 2000, από πάρτι που είχε οργανώσει ο Τραμπ και πάλι στο Μαρ-α-Λάγκο. Στο πλευρό τους ήταν η Μάξγουελ, αλλά και η σημερινή πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Epstein introduced Melania to Trump



Why were the files not released? pic.twitter.com/sJ2hK4SCzE — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) July 7, 2025

Τον Ιανουάριο του 2024, δημοσιοποιήθηκαν περίπου 950 σελίδες δικαστικών εγγράφων που αναφέρονταν στους συνεργάτες του Έπσταϊν. Το όνομα του Τραμπ υπήρχε στα έγγραφα αυτά, ωστόσο δεν κατηγορήθηκε για κάποιο αδίκημα.

Η Τζοάνα Σχόμπεργκ, που είχε κατηγορήσει τον Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση, είχε καταθέσει ότι βρισκόταν σε μια πτήση το 2001 με τον Έπσταϊν και την ανήλικη τότε Βιρτζίνια Τζιούφρε, που επίσης τον είχε κατηγορήσει δημόσια, όπως και τον πρίγκιπα Άντριου.

Λόγω κακοκαιρίας, το αεροπλάνο εξετράπη προς το Ατλάντικ Σίτι, όπου επισκέφθηκαν ένα από τα καζίνο του Τραμπ -χωρίς να είναι ξεκάθαρο εάν βρισκόταν εκεί ο μεγιστάνας.

«Δεν γνώριζα πόσο χρονών πρέπει να είσαι για να παίξεις νόμιμα. Ήξερα απλώς ότι δεν μπορούσε να μπει (η Τζιούφρε) στο καζίνο λόγω ταυτότητας, οπότε δεν τζογάραμε μαζί», είχε καταθέσει.

2003 – Ο Τραμπ φέρεται να έστειλε επιστολή στον Έπσταϊν

Η Wall Street Journal δημοσιοποίησε πριν λίγες μέρες την περιβόητη ευχητήρια κάρτα που φέρεται να έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στον τότε ισχυρό χρηματιστή το 2003, για τα 50ά γενέθλιά του, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου.

Στην επιστολή υπάρχει το σκίτσο μιας γυμνής γυναίκας και ένα δακτυλογραφημένο κείμενο που αναφέρει: «Χρόνια πολλά - και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Στη συνομιλία, ο «Ντόναλντ» γράφει: «Έχουμε ορισμένα κοινά πράγματα, Τζέφρι», και ο «Τζέφρι» απαντά: «Ναι, έχουμε, αν το καλοσκεφτείς».

Ο «Ντόναλντ» απαντά στη συνέχεια: «Τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ, το έχεις παρατηρήσει αυτό;» και ο «Τζέφρι» λέει: «Στην πραγματικότητα, μου ήταν ξεκάθαρο την τελευταία φορά που σε είδα».

Ο Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα λέγοντας: «Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ζωγραφίσει. Δεν ζωγραφίζω σκίτσα γυναικών».

2004 – Τραμπ και Έπσταϊν έχουν διαμάχη για ένα ακίνητο

Τον επόμενο χρόνο, το 2004, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν διαφωνήσει για μια κατασχεμένη έπαυλη στο Παλμ Μπιτς.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε πάρει το ακίνητο από τον Έπσταϊν με καλύτερη προσφορά. Από τότε δεν υπήρξαν δημόσιες εμφανίσεις των δύο ανδρών μαζί.

2006 – Ο Έπσταϊν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες

Το 2005, η αστυνομία της Φλόριντα ξεκίνησε να διερευνά καταγγελία γονέων ότι ο Έπσταϊν είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη τους από την ηλικία των 14 ετών.

Οι αρχές του Παλμ Μπιτς του απήγγειλαν πολλαπλές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, ο εισαγγελέας παρέπεμψε την υπόθεση σε σώμα ενόρκων, το οποίο απήγγειλε κατηγορία στον Έπσταϊν για μία μόνο υπόθεση πορνείας.

Το 2008, ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος σε κατηγορίες που αφορούσαν ένα μόνο θύμα. Εξέτισε 13 μήνες στη φυλακή στο πλαίσιο προγράμματος που του επέτρεπε να εργάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιστρέφει στη φυλακή το βράδυ.

2019 – Ο Έπσταϊν φυλακίζεται ξανά και πεθαίνει στη φυλακή

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ, το 2019, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη απήγγειλαν νέες κατηγορίες κατά του Έπσταϊν για σωματεμπορία.

Τον Ιούλιο του 2019, ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τη γνωριμία τους, απαντώντας: «Τον ήξερα όπως τον ήξεραν όλοι στο Παλμ Μπιτς» και πρόσθεσε: «Είχα μια διαφωνία μαζί του πριν από πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι έχω μιλήσει μαζί του εδώ και 15 χρόνια».

Ο Έπσταϊν πέθανε στο κελί του στο Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019, με τον Τραμπ να ζητά τότε διεξοδική έρευνα.

2025 – Οι αλλαγές στη στάση του Τραμπ

Το 2024, κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για την υπόθεση Έπσταϊν και διόρισε εισαγγελέα την Παμ Μπόντι.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News τον Φεβρουάριο, η εισαγγελέας ρωτήθηκε εάν το υπουργείο Δικαιοσύνης θα δημοσιοποιήσει τη λίστα των «πελατών» του Έπσταϊν. Η ίδια απάντησε: «Βρίσκεται στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή για να την εξετάσω».

Ωστόσο, στις 7 Ιουλίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται ότι η έρευνα έδειξε πως δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν είχε λίστα με «κρυφό πελατολόγιο».

Το υπόμνημα επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε, έναν ισχυρισμό που πολλοί υποστηρικτές του MAGA δεν αποδέχονται. Η θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί είναι πως ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής δολοφονήθηκε, επειδή είχε στην κατοχή του ευαίσθητες πληροφορίες για ισχυρές προσωπικότητες και ότι αυτό συγκαλύφτηκε.

Ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, εκφράζοντας την οργή του προς τους υποστηρικτές του λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι κάνουν «τη δουλειά των Δημοκρατικών». Έπειτα, έδωσε διαταγή να δοθούν στοιχεία της υπόθεσης στη δημοσιότητα σε μια προσπάθειας να μετριάσει την οργή των Αμερικανών.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Wall Street Journal

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

