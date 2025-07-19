Συρία-Iσραήλ: Υπάρχει εχεχειρία στη Σουέιντα;

Σε νέο κεφάλαιο φαίνεται πως εισέρχεται η κρίση στη Συρία, μετά την ανακοίνωση περί "εκεχειρίας σε όλη τη χώρα" από τη Δαμασκό, ενώ παράλληλα οι δυνάμεις του συριακού στρατού έχουν παρουσία στην επαρχία Σουέιντα. Το Ισραήλ, προς το παρόν, αποφεύγει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση, γεγονός που πυροδοτεί αβεβαιότητα και ανησυχία για τις επόμενες εξελίξεις στη ζώνη αυτή.

Σε εφαρμογή η εκεχειρία στη Σουέιντα

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μονάδες του συριακού στρατού εισήλθαν στην νοτιοδυτική επαρχία μετά από συμφωνία που ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, πρέσβης Τόμας Μπάρακ. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Μπάρακ γνωστοποίησε πως επετεύχθη εκεχειρία μεταξύ του Σύρου Προέδρου Άχμαντ Αλ-Σάρα και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η σταδιακή αποκατάσταση της τάξης μετά τις αιματηρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Σουέιντα, στις οποίες ενεπλάκησαν Δρούζοι, Βεδουίνοι, Τζιχαντιστές και το συριακό στράτευμα, με φόντο ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο πρέσβης Μπάρακ επισήμανε, επίσης, ότι η επίτευξη συμφωνίας επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της Ιορδανίας και της Τουρκίας. Δήλωσε χαρακτηριστικά την ελπίδα του ότι «Δρούζοι, Κούρδοι και Σουνίτες της χώρας θα καλλιεργήσουν μία κοινή εθνική συριακή ταυτότητα».

Συριακά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι τοπικοί ηγέτες των Δρούζων και οι φυλές των Βεδουίνων της περιοχής έχουν αποδεχθεί τους όρους της εκεχειρίας, ενώ η κρατική ισραηλινή τηλεόραση επιβεβαιώνει την παρουσία του συριακού στρατού στη Σουέιντα.

Αλληλοκατηγορίες και ερωτήματα για τη συμφωνία

Αξιοσημείωτη είναι η βραδύτητα αντίδρασης από πλευράς Δαμασκού, καθώς το επίσημο πρακτορείο SANA δημοσιοποίησε μετά από ώρες σχετική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας την προώθηση εκεχειρίας «σε όλη τη χώρα» και καλώντας σε αυτοσυγκράτηση για την ενότητα της Συρίας.

Σε διάγγελμά του, ο Πρόεδρος Άχμαντ Αλ-Σάρα, αν και ευχαρίστησε ΗΠΑ και αραβικές χώρες για τη διαμεσολάβηση, τόνισε πως ο τακτικός στρατός απέδειξε την ικανότητά του να αποκαθιστά την τάξη, υπογραμμίζοντας ότι η Σουέιντα παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της συριακής επικράτειας. Παράλληλα, κατηγόρησε ανοιχτά μερίδα των Δρούζων της περιοχής αλλά και το ίδιο το Ισραήλ για απόπειρα αποσταθεροποίησης της χώρας.

Από ισραηλινής πλευράς, η επίσημη σιωπή κυριαρχεί, καθώς το Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν τη συμφωνία. Η μόνη δημόσια δήλωση έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ, που απάντησε στις αιχμές του Σύρου Προέδρου, δηλώνοντας πως «οι Δρούζοι υπήρξαν οι πραγματικοί στόχοι επιθέσεων από Βεδουίνους και Τζιχαντιστές, υπό την ανοχή του συριακού καθεστώτος».

Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, από την άλλη, επικαλείται ανώνυμες κυβερνητικές πηγές που αναφέρουν πως ήδη από χθες το Ισραήλ επέτρεψε τη δράση του συριακού στρατού στη Σουέιντα για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Ωστόσο, το ακριβές περιεχόμενο και η διάρκεια της συμφωνίας παραμένουν ασαφή.

Η εβραϊκή αργία του Σαββάτου, που ολοκληρώνεται με τη δύση του ηλίου, φαίνεται να παρέχει στο Ισραήλ τον απαιτούμενο χρόνο για την αξιολόγηση των εξελίξεων και τη διαπίστωση αν ηρεμεί πράγματι η Σουέιντα. Όπως σημειώνουν συριακά ΜΜΕ, ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές συνεχίζονται μεμονωμένα επεισόδια μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων, αφήνοντας ερωτηματικά για το αν και κατά πόσο η εκεχειρία θα αποδειχθεί βιώσιμη το προσεχές διάστημα.

Πηγή: Deutsche Welle

