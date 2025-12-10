Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, «δεν υπάρχει κόσμος».

«Χωρίς αυτήν την οικονομία, δεν υπάρχει κόσμος. Θα μπορούσατε να πάτε σε μερικές από αυτές τις υπέροχες χώρες που θεωρείτε τόσο σπουδαίες. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που είναι σπουδαίες είναι επειδή τους επιτρέπουμε να πλουτίζουν από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι αν η Ουάσινγκτον τα πάει καλά, η χρηματιστηριακή αξία θα πρέπει να ακολουθήσει. Αντίθετα, αν οι ΗΠΑ τα πάνε «άσχημα», η αγορά «θα πρέπει να μειωθεί και δεν θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε κυνικά την Τρίτη ότι χρησιμοποίησε τον υβριστικό χαρακτηρισμό «σκ...χώρες» για να δυσφημίσει την Αϊτή και τα αφρικανικά έθνη κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με νομοθέτες το 2018, καυχούμενος για ένα σχόλιο που προκάλεσε παγκόσμια οργή κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Τότε, ο Τραμπ είχε αρνηθεί ότι έκανε την υβριστική δήλωση κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών, αλλά την Τρίτη, δεν έδειξε καθόλου ενοχές, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. Συνέχισε να δυσφημεί περαιτέρω τη Σομαλία ως «βρόμικη, αηδιαστική, γεμάτη εγκληματικότητα».

