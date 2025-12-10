Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN θα πρέπει να πωληθεί είτε στο πλαίσιο συμφωνίας για τη μητρική του εταιρεία Warner Bros Discovery ή ξεχωριστά, στη σκιά της απόφασης του Netflix να εξαγοράσει τη WBD έναντι 72 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «το CNN θα πρέπει να πουληθεί».

Η προσφορά του Netflix για τη Warner Bros. Discovery περιλαμβάνει μόνο το κινηματογραφικό στούντιο και την υπηρεσία streaming, όχι τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNN, τα οποία θα στεγάζονταν σε μια νέα εταιρεία, την Discovery Global.

Η προσφορά της Paramount για τη Warner Bros. Discovery (WBD), τη μητρική εταιρεία του CNN, περιλαμβάνει το CNN και άλλα παραδοσιακά καλωδιακά δίκτυα.

Αντίθετα, η συμφωνία της Netflix για την απόκτηση της WBD αφορά μόνο το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming (όπως το HBO και το HBO Max), αφήνοντας το CNN και άλλα καλωδιακά δίκτυα εκτός και αυτά να αποσπαστούν σε μια ξεχωριστή εταιρεία (που θα ονομαζόταν Discovery Global).

Η προσφορά της Paramount είναι μια επιθετική πρόταση εξαγοράς για το σύνολο της WBD, προτείνοντας μια ανώτερη τιμή ανά μετοχή σε μετρητά από την προσφορά της Netflix (η οποία ήταν με μετρητά και μετοχές).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.