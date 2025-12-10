Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την ένταση με το Καράκας.

«Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Τραμπ. «Μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει κατασχεθεί ποτέ, στην πραγματικότητα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για την επιχείρηση ή τα κίνητρά της, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα γύρω από μια κίνηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις με τη νότια αμερικανική χώρα.

Νωρίτερα το πρακτορείο Bloomberg είχε μεταδώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σε μια εξέλιξη που συνιστά σημαντική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters, ανέφεραν ότι την επιχείρηση καθοδήγησε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Δεν αποκάλυψαν το όνομα του δεξαμενόπλοιου, τη σημαία υπό την οποία έπλεε ή το ακριβές σημείο όπου έγινε η κατάληψη.

Οι αγορές πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα στην είδηση της κατάσχεσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο, αφού νωρίτερα κινούνταν σε αρνητικό έδαφος. Το Brent διαπραγματευόταν στα 62,35 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένο κατά 41 σεντς, στις 2:32 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate έκλεισε στα 58,46 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο κατά 21 σεντς.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η κατάσχεση ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς άλλα δεξαμενόπλοια είναι πλέον πιθανό να διστάσουν να φορτώσουν αργό υπό τον φόβο κυρώσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας καταλήγει στην Κίνα, συνήθως μέσω μεσαζόντων και με μεγάλες εκπτώσεις λόγω του αυξημένου ρίσκου.

