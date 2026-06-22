Ο βασιλιάς Κάρολος γίνεται ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που αποκαλύπτει τους φόρους που πληρώνει

Το ύψος των φόρων που καταβάλλει ως μονάρχης θα αποκαλύψει την Πέμπτη για πρώτη φορά ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος Γ, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ, και αυτό, στο πλαίσιο των προσπαθειών του παλατιού να ενισχύσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Βάσει της νομοθεσίας, ο Κάρολος δεν υποχρεούται να καταβάλλει φόρο εισοδήματος, φόρο υπεραξίας ή φόρο κληρονομιάς για τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονόμησε από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄. Ωστόσο, έχει οικειοθελώς συμφωνήσει να πληρώνει φόρο εισοδήματος και φόρο υπεραξίας όταν προχωρεί στην πώληση ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι σχετικές πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν στο πλαίσιο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της βασιλικής οικογένειας, η οποία αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Πέραν των προσωπικών εσόδων που αντλεί από γαίες, ιδιωτικές κτηματικές εκτάσεις και επενδύσεις, ο Κάρολος έλαβε από τη βρετανική κυβέρνηση 132 εκατ. λίρες (175 εκατ. δολάρια) κατά το φορολογικό έτος 2025/26 για την κάλυψη των επίσημων βασιλικών του καθηκόντων.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι η απόφαση δημοσιοποίησης των φορολογικών στοιχείων του μονάρχη αποσκοπεί στο να «ενισχύσει την ευρύτερη κατανόηση της λογοδοσίας μας».

Σύμφωνα με το παλάτι, ο Κάρολος παρείχε στοιχεία για τις φορολογικές του υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρίγκιπας της Ουαλίας και σκοπεύει να συνεχίσει να το πράττει και τα επόμενα χρόνια ως βασιλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών του βρετανικού κοινοβουλίου ξεκίνησε πέρυσι έρευνα σχετικά με τις στεγαστικές διευθετήσεις και τα ακίνητα που παραχωρούνται σε μέλη της βασιλικής οικογένειας.



Πηγή: skai.gr

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