Βουλγαρία: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της χώρας

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Σόφιας και άλλων μεγάλων πόλεων στη Βουλγαρία, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης. Πρόκειται για την τρίτη μαζική διαμαρτυρία μέσα σε έναν μήνα, με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ανεξαρτησίας, μπροστά από το κοινοβούλιο, φωνάζοντας «Παραιτηθείτε!» και κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Φύγετε!».

Η 24χρονη Γκεργκάνα Γκελκόβα, υπάλληλος καταστήματος, δήλωσε πως «η διαφθορά είναι παντού» και η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη, ενώ πολλοί φίλοι της έχουν ήδη φύγει από τη χώρα και δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν. Η ίδια τόνισε πως «τα παράσιτα πρέπει να εγκαταλείψουν την εξουσία».

Το κύμα δυσαρέσκειας εντάθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να επισπεύσει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026. Η Βουλγαρία, η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Στις 3 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση απέσυρε το αρχικό προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο προέβλεπε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με διαδηλωτές και την αντιπολίτευση, τα μέτρα αυτά αποσκοπούσαν στο να συγκαλύψουν υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Στις αρχές της εβδομάδας κατατέθηκε στη Βουλή νέο προσχέδιο προϋπολογισμού, χωρίς να σταματήσουν οι αντιδράσεις.

Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκεται επίσης ο πρώην μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Ντελιάν Πέεφσκι. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί για άσκηση αθέμιτης επιρροής στα ΜΜΕ, στη δικαστική εξουσία και στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Πέεφσκι ηγείται του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, κόμματος που εκπροσωπεί κυρίως την τουρκική μειονότητα και μέρος της κοινότητας των Ρομά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις εναντίον του για διαφθορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

