Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε κυνικά την Τρίτη ότι χρησιμοποίησε τον υβριστικό χαρακτηρισμό «σκ...χώρες» για να δυσφημίσει την Αϊτή και τα αφρικανικά έθνη κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με νομοθέτες το 2018, καυχούμενος για ένα σχόλιο που προκάλεσε παγκόσμια οργή κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Τότε, ο Τραμπ είχε αρνηθεί ότι έκανε την υβριστική δήλωση κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών, αλλά την Τρίτη, δεν έδειξε καθόλου ενοχές, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. Συνέχισε να δυσφημεί περαιτέρω τη Σομαλία ως «βρόμικη, αηδιαστική, γεμάτη εγκληματικότητα».

Trump: “Why do we take in people only from ‘shithole’ countries? Why can’t we take people from Norway, Sweden, Denmark. Send us some good people, please… But we always take people from Somalia… from places that are dirty, disgusting, criminal.” pic.twitter.com/oEWcH6FUJN — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Ο Τραμπ καυχιόταν στην ομιλία του ότι την περασμένη εβδομάδα είχε «ανακοινώσει μια μόνιμη παύση στη μετανάστευση από τον Τρίτο Κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της μετανάστευσης από κολαστήρια όπως το Αφγανιστάν, η Αϊτή, η Σομαλία και πολλές άλλες χώρες», όταν κάποιος στο πλήθος φώναξε το σχόλιο του 2018.

Αυτό τον έκανε να θυμηθεί το περιστατικό του 2018. Η αφήγησή του ήταν πολύ κοντά στην τότε περιγραφή από άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

«Είχαμε μια συνάντηση και είπα: "Γιατί δεχόμαστε ανθρώπους μόνο από σκ...χώρες", σωστά; "Γιατί δεν μπορούμε να παίρνουμε μερικούς ανθρώπους από τη Νορβηγία, τη Σουηδία;» είπε ο Τραμπ στους συγκεντρωμένους. «Αλλά πάντα δεχόμαστε ανθρώπους από τη Σομαλία», συνέχισε. «Μέρη που είναι μια καταστροφή... Βρόμικα, αηδιαστικά, γεμάτα εγκληματικότητα...».

Το 2018, τα σχόλια του Τραμπ που δυσφημούσαν κυρίως αφρικανικές χώρες, ενώ παράλληλα ζητούσαν περισσότερη μετανάστευση από χώρες με κυρίως λευκούς κατοίκους, καταδικάστηκαν ευρέως ως ρατσιστικά. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου καταδίκασαν τα σχόλια και ξένοι ηγέτες εξοργίστηκαν. Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ, δήλωσε σοκαρισμένος, σημειώνοντας: «Η Αφρική και η μαύρη φυλή αξίζουν τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων».

Αλλά από τότε, ο Τραμπ έχει υπερβεί πολλούς κανόνες ευπρέπειας που είχαν καθοδηγήσει τους προκατόχους του, τόσο κατά την πρώτη του θητεία όσο και στα χρόνια που ακολούθησαν.

Την Ημέρα των Ευχαριστιών, σε δύο μακροσκελείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραπονούμενος για τους μετανάστες, σχολίασε υποτιμητικά τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, χρησιμοποιώντας μια προσβολή για άτομα με νοητική υστέρηση. Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν επιμένει σε ένα σχόλιο που πολλοί Αμερικανοί θεωρούν προσβλητικό, ο Τραμπ ήταν αμετανόητος. «Ναι. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν», είπε.

Πηγή: skai.gr

