Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει με τις ΗΠΑ σε βασικά σημεία του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας, μετά από συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συνοδευόταν από την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιρίντενκο, κυβερνητικά στελέχη και ανώτατους στρατιωτικούς, ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα «οικονομικό έγγραφο» που περιγράφει το πλαίσιο της ανοικοδόμησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ.

«Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και υπάρχει πλήρης σύγκλιση με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τόνισε δε ότι «η πραγματική ασφάλεια πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της ανοικοδόμησης και της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να οικοδομηθούν».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, προχωρά η επεξεργασία του «θεμελιώδους εγγράφου» των 20 σημείων που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου. Δύο ακόμη συνοδευτικά κείμενα αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις οικονομικές ρυθμίσεις.

Την ίδια ημέρα, οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις τελευταίες αμερικανικές ειρηνευτικές προσπάθειες, τις οποίες χαρακτήρισαν «κρίσιμη στιγμή» της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, τα μέλη της «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία και στην οποία ηγούνται κράτη-μέλη της ΕΕ, θα συνεδριάσουν την Πέμπτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.