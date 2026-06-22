Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το κλίμα κατά την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να καλωσορίζει τον πολυνίκη προπονητή και να κάνει λόγο για μια ξεχωριστή ημέρα στην ιστορία του συλλόγου.

«Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Το 2024 είπα στον φίλο μου, Νίκο Συρίγο, πως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Παναθηναϊκό το μεγαλύτερο κλαμπ. Έχουμε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει τις περισσότερες επιτυχίες. Την αγάπη μας. Είναι εδώ, για να ξαναγράψουμε την ιστορία. Καλώς ήρθες στην οικογένειά σου, Ζέλικο. Ευχαριστώ για τα πάντα», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Από την πλευρά του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την εμπιστοσύνη και τόνισε πως η επιστροφή του στην Αθήνα αποτελεί κάτι ιδιαίτερο για τον ίδιο.

«Ευχαριστώ τον Δημήτρη για την ευκαιρία. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα και ήταν εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Πάντοτε συνεννοούμαστε, ποτέ δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Όπως λέω κάθε φορά που έρχομαι εδώ, είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Έχω σύνδεση με την Αθήνα και είναι χαρά μου να είμαι εδώ», δήλωσε αρχικά.

Ο Σέρβος προπονητής αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους όταν χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό κορυφαίο σύλλογο παγκοσμίως.

«Ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι εδώ, σε ένα κλαμπ όχι από τα καλύτερα της Ευρώπης, αλλά του κόσμου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί το κορυφαίο δώρο γενεθλίων, καθώς σήμερα έχει τα γενέθλιά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει με γενέθλια. Όπως είπα και στον ίδιο, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα και στα πρόσωπα του κόσμου, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα. Είναι για μένα μεγαλύτερο και από Ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Μέσα μου υπάρχει φωτιά να συνεχίσω»

Από την πλευρά του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν το όνομά του «μεγάλωσε» μαζί με τον μύθο του Παναθηναϊκού και αν αποτελεί επιπλέον κίνητρο η προοπτική να καθοδηγήσει την ομάδα στο ανακαινισμένο της γήπεδο, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Χρόνια πολλά στον πρόεδρο, το ξέχασα», είπε αρχικά χαμογελώντας, για να συνεχίσει:

«Είμαι όμως φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Πιστεύω πως στη ζωή όλων το κίνητρο είναι κλειδί. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό το γήπεδο ανακαινίστηκε και είναι κάτι ξεχωριστό, χάρη στον Δημήτρη. Μέσα μου υπάρχει φωτιά να συνεχίσω να είμαι προπονητής. Ήταν εύκολο να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος».

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στους δεσμούς που διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια με τον σύλλογο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

«Ποτέ δεν έχασα επαφή με αυτή την οικογένεια και αυτούς τους ανθρώπους. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να δείξω σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγάπη υπάρχει. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε στο παρόν και να κοιτάζουμε το μέλλον. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φτιάξουμε, να καταλάβουμε τον κόσμο που είναι από πίσω μας και να δώσουμε όλοι μας ό,τι έχουμε μέσα μας», τόνισε ο Ομπράντοβιτς.

«Δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση των δύο ανδρών στο ερώτημα για το πότε άρχισε να ωριμάζει η ιδέα της νέας τους συνεργασίας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε πως οι οριστικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν.

«Αυτές τις μέρες. Άφησα την Παρτίζαν τον Νοέμβριο και είχα πει ότι θα μιλήσω τον Ιούνιο για το μέλλον μου. Συναντηθήκαμε πριν από δύο μέρες με τον πρόεδρο. Πίστευα πως ήταν σημαντικό να σεβαστώ τον εαυτό μου και τον τρόπο με τον οποίο θα πάρω αυτή την απόφαση. Να μιλήσω με... μένα. Σκέφτηκα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, συναντηθήκαμε, είχαμε μια πολύ ευθεία συζήτηση και εδώ είμαστε. Τα απλά πράγματα είναι απλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι η επιστροφή του Σέρβου τεχνικού αποτελούσε διαχρονικά προσωπικό του στόχο.

«Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν είναι κάτι που ωρίμασε. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου μυαλό ήταν ώριμο πάντα», τόνισε.

«Μίλησα με τον Σλούκα, θα συναντήσω όλους τους παίκτες»

Ο Ομπράντοβιτς κλήθηκε επίσης να απαντήσει στο κατά πόσο η παρουσία παικτών όπως ο Κώστας Σλούκας και ο Ματίας Λεσόρ έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος τεχνικός αποκάλυψε ότι είχε ήδη επικοινωνία με τον αρχηγό των «πράσινων», ενώ σύντομα θα συναντηθεί με ολόκληρο το ρόστερ.

«Μίλησα χθες με τον Σλούκα. Μετά την ανακοίνωση, ήταν στη Χαλκιδική. Θα συναντήσω όλους τους παίκτες. Με τον Σλούκα, που τον ξέρω πολύ καλά, θα είναι εύκολο. Με τον Ματίας δεν μίλησα ακόμη, αλλά είμαι μόνο μία μέρα εδώ. Θέλω λίγο χρόνο», δήλωσε ο Ομπράντοβιτς.

«Το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να ζούμε στο σήμερα και το αύριο»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλήθηκε να σχολιάσει και τις αναπόφευκτες συγκρίσεις που θα γίνουν με την πρώτη, μυθική θητεία του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

«Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει συγκρίσεις. Όμως, όπως είπα, το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να ζούμε στο σήμερα και το αύριο. Όσα πετύχαμε, ήρθαν επειδή δουλέψαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Το τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι πως θα σκέφτομαι αυτή την ομάδα και τον σύλλογο που αγαπώ», ανέφερε αρχικά.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε και στη σχέση του με το ίδιο το άθλημα, εξηγώντας πόσο του έλειψε η καθημερινότητα του γηπέδου.

«Πριν από 20 μέρες, η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ μετά από καιρό ήταν η προπόνηση στο καμπ του Ντατόμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα. Η επαφή με το γήπεδο με κάνει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Τώρα είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου με τους παίκτες και όσους εργάζονται στο κλαμπ. Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, αλλά όλοι είναι φίλοι. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα», υπογράμμισε.

Ανοιχτό το θέμα επιστροφής Διαμαντίδη και Μπατίστ

Ερωτηθείς για τα σενάρια που θέλουν ιστορικές μορφές του συλλόγου, όπως ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Μάικ Μπατίστ, να επιστρέφουν σε κάποιο πόστο στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Ξέρω τις φήμες. Είναι μέρος της ζωής με όλα τα ΜΜΕ και τα social media. Όλοι έχουν γνώμη. Τι να κάνω; Να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω τι είναι αλήθεια και τι ψέμα; Δεν είναι έτσι η ζωή μου. Αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά τη δουλειά μου. Όταν αποφασίσω ποιος θα είναι στο σταφ, πρώτα θα μιλήσω με τον πρόεδρο και τα υπόλοιπα στελέχη της διοίκησης και μετά θα το μάθετε. Θα είμαι πάντα ανοιχτός, δεν θα είναι μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής θρυλικών μορφών του συλλόγου.

«Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοια ιστορία, έχουν περάσει από εδώ ιερά τέρατα του αθλήματος, πολλοί από τους οποίους ήδη προσφέρουν από διαφορετικά πόστα. Ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός και όποιον θεωρήσει ο κ. Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για την ομάδα, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία του και το μέλλον του», τόνισε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.

«Έπεσε» το Telekom Center για τον Ζοτς

Νωρίτερα επικράτησε παράνοια στο T-Center για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» από τον κόσμο του τριφυλλιού. Συγκεκριμένα, όταν έκανε την είσοδό του στο γήπεδο, αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται στις κερκίδες και ανταπέδωσε την αγάπη και το χειροκρότημα!

Πηγή: skai.gr

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