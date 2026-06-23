Ολίβια Κουκ: Από τη βόρεια Αγγλία στο Χόλιγουντ – Η άνοδος της σταρ του «House of the Dragon»

Η Ολίβια Κουκ μεγάλωσε στο Όλνταμ του Μάντσεστερ, σε μια πόλη μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και ακόμη πιο μακριά από τους κύκλους που συχνά ανοίγουν εύκολα πόρτες στη βιομηχανία του θεάματος. Κόρη ενός αστυνομικού και μιας εργαζόμενης στις πωλήσεις, δεν είχε οικογενειακές διασυνδέσεις, ισχυρούς προστάτες ή κάποιο έτοιμο μονοπάτι προς την επιτυχία. Είχε, όμως, κάτι που αποδείχθηκε πιο δυνατό: επιμονή, ταλέντο και την αποφασιστικότητα να μην αφήσει την καταγωγή της να περιορίσει τα όνειρά της.

Σήμερα, στα 32 της, η Βρετανίδα ηθοποιός είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του «House of the Dragon», της μεγάλης παραγωγής του HBO που συνεχίζει να απασχολεί φανατικά το κοινό ως prequel του «Game of Thrones». Στον ρόλο της βασίλισσας Άλισεντ, η Κουκ έχει καταφέρει να δώσει βάθος σε έναν χαρακτήρα γεμάτο αντιφάσεις: μια γυναίκα παγιδευμένη ανάμεσα στο καθήκον, την εξουσία, τη μητρότητα και την ανάγκη να επιβιώσει σε έναν κόσμο φτιαγμένο από άνδρες και δράκους.

Η διαδρομή της, όμως, ξεκίνησε πολύ πιο ταπεινά. Η Κουκ έκανε τα πρώτα της βήματα σε μια τοπική θεατρική ομάδα στο Όλνταμ, προτού αποφασίσει να κυνηγήσει σοβαρά την υποκριτική. Όταν μετακόμισε στο Λονδίνο ως έφηβη, ήρθε γρήγορα αντιμέτωπη με την πραγματικότητα μιας βιομηχανίας όπου η κοινωνική τάξη και η προφορά μπορούν ακόμη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένας νέος ηθοποιός. Έχει παραδεχθεί ότι συχνά ένιωθε ξένη, καθώς δεν προερχόταν από προνομιούχο περιβάλλον και δεν έβλεπε πολλούς ηθοποιούς της εργατικής τάξης να βρίσκουν εύκολα χώρο.

Η απόρριψη από τη RADA, μία από τις πιο γνωστές δραματικές σχολές της Βρετανίας, θα μπορούσε να την είχε αποθαρρύνει. Το ίδιο και η προειδοποίηση που φέρεται να της είχε δώσει τότε το πρακτορείο της, ότι ως ηθοποιός από τον Βορρά θα ήταν «ένα μικρό ψάρι σε μια τεράστια λίμνη» στο Λονδίνο. Η Κουκ, όμως, δεν γύρισε πίσω. Συνέχισε να διεκδικεί ρόλους και το 2012 έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στο βρετανικό δράμα «Blackout» του BBC.

Λίγο αργότερα, πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου η καριέρα της άρχισε να αποκτά διεθνή διάσταση. Το «Bates Motel» ήταν ο ρόλος που την έκανε γνωστή στο αμερικανικό κοινό και της έδωσε την ευκαιρία να χτίσει μια σταθερή παρουσία εκτός Βρετανίας. Στα 21 της μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και για αρκετά χρόνια ζούσε ανάμεσα σε Βανκούβερ και Λος Άντζελες, δουλεύοντας ασταμάτητα και προσπαθώντας να βρει τη θέση της σε μια βιομηχανία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που είχε γνωρίσει μέχρι τότε.

Η μεγάλη κινηματογραφική στιγμή ήρθε όταν ο Στίβεν Σπίλμπεργκ την επέλεξε για το «Ready Player One». Η συμμετοχή της στην ταινία άνοιξε ακόμη περισσότερο τον δρόμο για το Χόλιγουντ, όμως η Κουκ δεν έμεινε μόνο στις μεγάλες παραγωγές. Με το «Sound of Metal», το βραβευμένο δράμα που συγκίνησε κοινό και κριτικούς, απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί με την ίδια άνεση και σε πιο απαιτητικούς ρόλους.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσία της γίνεται όλο και πιο έντονη. Πέρα από το «House of the Dragon», πρωταγωνίστησε και στο θρίλερ «The Girlfriend» του Amazon Prime, συνεχίζοντας να επιλέγει ρόλους που δεν στηρίζονται μόνο στην εικόνα, αλλά σε χαρακτήρες με ένταση και ψυχολογικό βάθος. Παρότι η ίδια έχει παραδεχθεί ότι στα 20 της ένιωθε συχνά μοναξιά επειδή είχε αφοσιωθεί, σχεδόν, ολοκληρωτικά στη δουλειά, σήμερα φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο τους καρπούς αυτής της επιμονής.

Η επιτυχία του «House of the Dragon» την έφερε σε ένα επίπεδο δημοσιότητας για το οποίο, όπως έχει πει, δεν ήταν πραγματικά προετοιμασμένη. Η τρίτη σεζόν, πάντως, δεν επέστρεψε χωρίς θόρυβο. Πριν ακόμη προβληθεί, είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις, αντιδράσεις και έντονες προσδοκίες. Ορισμένοι φαν δήλωναν απογοητευμένοι από το φινάλε της προηγούμενης σεζόν και απειλούσαν με μποϊκοτάζ, ενώ κριτικοί που είδαν επεισόδια μίλησαν για σκηνές που σοκάρουν. Το «House of the Dragon» δεν ήταν ποτέ μια σειρά που απέφευγε τη βία, την ένταση ή τις δύσκολες θεματικές, όμως αυτή ακριβώς η διάθεση να σπρώχνει τα όρια είναι και ένας από τους λόγους που παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης.

Πηγή: skai.gr

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