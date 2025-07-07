Τραμπ: Θύμα κυνηγιού μαγισσών ο Μπολσονάρου - Αγωνίστηκε για τον λαό

Στην υπεράσπιση του Ζαΐρ Μπολσονάρου, έσπευσε ο Ντόναλντ Τραμπ με νεότερη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τονίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, έπεσε θύμα «ενός κυνηγιού μαγισσών» και είναι «ένοχος μόνο για το ότι αγωνίστηκε για τον λαό».

Αναλυτικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε:

«Η Βραζιλία κάνει κάτι τρομερό όσον αφορά την αντιμετώπιση του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου. Παρακολουθώ, όπως και ο υπόλοιπος Κόσμος, να μην κάνουν τίποτα άλλο από το να τον κυνηγούν, μέρα με τη μέρα, νύχτα με τη νύχτα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο! Δεν είναι ένοχος για τίποτα, εκτός από το ότι αγωνίστηκε για ΤΟΝ ΛΑΟ. Γνώρισα τον Ζαΐρ Μπολσονάρου και ήταν ένας ισχυρός ηγέτης, που αγαπούσε πραγματικά τη χώρα του - επίσης, ένας πολύ σκληρός διαπραγματευτής για το ΕΜΠΟΡΙΟ. Οι εκλογές ήταν πολύ κοντά και τώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από μια επίθεση σε έναν πολιτικό αντίπαλο - για επιθέσεις γνωρίζω πολλά! Μου συνέβη 10 φορές και τώρα η χώρα μας είναι η πιο «περιζήτητη» στον κόσμο! Ο Μεγάλος Λαός της Βραζιλίας δεν θα ανεχτεί αυτό που κάνουν στον πρώην Πρόεδρό τους. Θα παρακολουθώ στενά το ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ του Ζαΐρ Μπολσονάρου, της οικογένειάς του και των χιλιάδων υποστηρικτών του, πολύ στενά. Η μόνη Δίκη που θα έπρεπε να γίνει είναι μια Δίκη από τους ψηφοφόρους της Βραζιλίας - λέγεται Εκλογές. ΑΦΉΣΤΕ ΤΟΝ ΜΠΟΛΣΟΝΆΡΟΥ ΉΣΥΧΟ!»

Γιατί κατηγορείται ο Μπολσονάρου

Ο πρώην πρόεδρος, 70 ετών, κατηγορείται πως ήταν ο «ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2022, τις οποίες κέρδισε ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Έχει ήδη στερηθεί ως το 2030 το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και πλέον διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή ως ακόμη και 40 ετών κάθειρξης. Δηλώνει ωστόσο θύμα «πολιτικού διωγμού» με σκοπό να εμποδιστεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Στα μέσα Ιουνίου, ο δικαστικός κλοιός έσφιξε ακόμα περισσότερο γύρω από τον ίδιο και το περιβάλλον του: η ομοσπονδιακή αστυνομία εισηγήθηκε να προσαχθεί σε δίκη ένας από τους γιους του, ο Κάρλους, σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες πως ενεχόταν σε δίκτυο παράνομης κατασκοπείας που έδρασε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν ο «βασικός παραλήπτης» πληροφοριών που αποσπώνταν και βρισκόταν στο «κέντρο των αποφάσεων» για τα πρόσωπα που γίνονταν στόχος κατασκοπείας από «παράλληλη δομή» στη βραζιλιάνικη υπηρεσία πληροφοριών ABIN.

Από την έναρξη των δικαστικών περιπετειών του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, έχουν οργανωθεί διάφορες κινητοποιήσεις, όμως η συμμετοχή σ’ αυτές συρρικνώνεται τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Πανεπιστημίου του Σαν Πάουλου, κάπου 45.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην πιο πρόσφατη διαδήλωση στη λεωφόρο Παουλίστα, τον Απρίλιο, με άλλα λόγια υποτετραπλάσιοι σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο (185.000).

«Πρέπει να μιλάμε για την ελευθερία και να συνηγορούμε υπέρ της ειρήνευσης», δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης στο Σαν Πάουλου Ταρκίζιου τζι Φρέιτας, που σκοπεύει να συμμετάσχει στη σημερινή διαδήλωση.

Ο πρώην υπουργός του κ. Μπολσονάρου αυτός είναι ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται περισσότερο στη συζήτηση για την υποψηφιότητα του συντηρητικού στρατοπέδου ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος ωστόσο δεν έχει ταχθεί υπέρ κανενός δυνητικού υποψηφίου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καθώς ελπίζει ακόμη πως θα επιτύχει την ακύρωση της απαγόρευσης συμμετοχής που του έχει επιβληθεί από τη δικαιοσύνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.