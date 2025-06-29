Βραζιλία: Αντιμέτωπος με πιθανόν βαριά ποινή κάθειρξης, ο Μπολσονάρου κινητοποιεί τους οπαδούς του

Ο βραζιλιάνος ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου καλεί τους οπαδούς του να διαδηλώσουν αργότερα σήμερα στο Σαν Πάουλου, εν ονόματι της «δικαιοσύνης», καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την απειλή να του επιβληθεί πολυετής ποινή κάθειρξης, εξαιτίας της φερόμενης απόπειρας πραξικοπήματος στην οποία ενεπλάκη.

«Η Βραζιλία μας έχει ανάγκη, όλους μας, για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη», τόνιζε τις τελευταίες ημέρες ο πρώην αρχηγός του κράτους (2019-2022) μέσω X, καλώντας τους υποστηρικτές του σε πορεία στη λεωφόρο Παουλίστα, εμβληματική οδική αρτηρία της μεγαλύτερης μεγαλούπολης της Λατινικής Αμερικής.

Πρόκειται για «πρόσκληση προκειμένου να δείξουμε τη δύναμή μας (...) Αυτή η μαζική παρουσία θα δώσει σε όλους μας θάρρος», είπε χθες Σάββατο το βράδυ στο κανάλι AuriVerde Brasil στο YouTube.

Ο Ιούνιος είναι ιδιαίτερα φορτωμένος για τον πρώην πρόεδρο σε δικαστικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια σταδίου-κλειδιού της δίκης μακράς διαρκείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, αρνήθηκε πως είχε την παραμικρή πρόθεση να κάνει πραξικόπημα, στην πολυαναμενόμενη συνάντησή του πρόσωπο με πρόσωπο με τον δικαστή Αλεσάντρ τζι Μοράις, μαύρο πρόβατο για το στρατόπεδο του κ. Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος, 70 ετών, κατηγορείται πως ήταν ο «ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2022, τις οποίες κέρδισε ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Έχει ήδη στερηθεί ως το 2030 το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και πλέον διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή ως ακόμη και 40 ετών κάθειρξης. Δηλώνει ωστόσο θύμα «πολιτικού διωγμού» με σκοπό να εμποδιστεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Στα μέσα Ιουνίου, ο δικαστικός κλοιός έσφιξε ακόμα περισσότερο γύρω από τον ίδιο και το περιβάλλον του: η ομοσπονδιακή αστυνομία εισηγήθηκε να προσαχθεί σε δίκη ένας από τους γιους του, ο Κάρλους, σε βάρος του οποίου υπάρχουν υποψίες πως ενεχόταν σε δίκτυο παράνομης κατασκοπείας που έδρασε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν ο «βασικός παραλήπτης» πληροφοριών που αποσπώνταν και βρισκόταν στο «κέντρο των αποφάσεων» για τα πρόσωπα που γίνονταν στόχος κατασκοπείας από «παράλληλη δομή» στη βραζιλιάνικη υπηρεσία πληροφοριών ABIN.

Από την έναρξη των δικαστικών περιπετειών του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, έχουν οργανωθεί διάφορες κινητοποιήσεις, όμως η συμμετοχή σ’ αυτές συρρικνώνεται τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Πανεπιστημίου του Σαν Πάουλου, κάπου 45.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην πιο πρόσφατη διαδήλωση στη λεωφόρο Παουλίστα, τον Απρίλιο, με άλλα λόγια υποτετραπλάσιοι σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο (185.000).

«Πρέπει να μιλάμε για την ελευθερία και να συνηγορούμε υπέρ της ειρήνευσης», δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης στο Σαν Πάουλου Ταρκίζιου τζι Φρέιτας, που σκοπεύει να συμμετάσχει στη σημερινή διαδήλωση.

Ο πρώην υπουργός του κ. Μπολσονάρου αυτός είναι ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται περισσότερο στη συζήτηση για την υποψηφιότητα του συντηρητικού στρατοπέδου ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος ωστόσο δεν έχει ταχθεί υπέρ κανενός δυνητικού υποψηφίου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καθώς ελπίζει ακόμη πως θα επιτύχει την ακύρωση της απαγόρευσης συμμετοχής που του έχει επιβληθεί από τη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

